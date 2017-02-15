В Волгограде пройдет семинар на базе документальной «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»

20 февраля Волгоградский еврейский общинный центр и Московский научно-просветительский центр «Холокост» проведут семинар для педагогов школ Волгограда. Семинар пройдет на базе документальной выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в музее-панораме «Сталинградская битва» с 10.00 до 18.00 .

– Данная выставка экспонировалась в Государственной думе России, в культурном центре МИД РФ, а также в Твери, Вологде, Санкт-Петербурге и Калуге, – рассказала ИНТЕРУ руководитель Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

В рамках семинара предполагается знакомство педагогов и руководителей школьных музеев с фактами по истории Холокоста на территории нашей страны, с ролью Красной Армии в освобождении и спасении узников гетто и фашистских концлагерей.

На семинаре будут представлены современные методы организации поисковой, проектно-исследовательской работы по установлению имен и судеб узников и освободителей гетто и лагерей смерти.

НПЦ «Холокост» готов пополнить фонды музеев общеобразовательных учреждений – участников семинара копиями документов по истории Холокоста и рассказать об истории их использовании в проектной деятельности учащихся и сотрудников.

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