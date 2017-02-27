В Волгограде потеплеет к 8 марта, а затем пойдет снег
Неожиданное тепло в конце февраля сменилось в Волгограде похолоданием. Если в субботу, в канун Масленицы температура поднялась почти до 15 градусов со знаком «плюс», то уже в воскресенье праздник отмечали по легкому морозцу.
Предстоящие выходные снова будут теплыми – по прогнозам синоптиков, ожидается +12. В Международный женский день погода тоже порадует – будет солнечно и +10. А уже 9 марта столбик термометра снова упадет до нуля днем и минусовых температур ночью. Больше того – 9 и 10 марта ожидается снег.
До конца марта температура днем не поднимется выше +7. До таких же значений – только со знаком «минус» – будет холодать по ночам. Так что слухи о раннем наступлении весны, похоже, сильно преувеличены.
Фото gismeteo.ru
Похожие записи:
- В Волгоградском музее ИЗО – «Романтический монтаж» из «Абрамцево»
- В России приостановлена депортация мигрантов
- Волгоградские хирурги, используя технологию 3D-печати, прооперировали пациентку с черепно-мозговой травмой
- В Волгоградской области чиновников обвиняют в содействии процветанию бизнеса
- Волгоградский завод «Каустик» открывает нанопроизводство
Добавить комментарий