В Волгограде потеплеет к 8 марта, а затем пойдет снег

Неожиданное тепло в конце февраля сменилось в Волгограде похолоданием. Если в субботу, в канун Масленицы температура поднялась почти до 15 градусов со знаком «плюс», то уже в воскресенье праздник отмечали по легкому морозцу.

Предстоящие выходные снова будут теплыми – по прогнозам синоптиков, ожидается +12. В Международный женский день погода тоже порадует – будет солнечно и +10. А уже 9 марта столбик термометра снова упадет до нуля днем и минусовых температур ночью. Больше того – 9 и 10 марта ожидается снег.

До конца марта температура днем не поднимется выше +7. До таких же значений – только со знаком «минус» – будет холодать по ночам. Так что слухи о раннем наступлении весны, похоже, сильно преувеличены.

Фото gismeteo.ru