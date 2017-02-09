В Волгограде наступает оттепель
Синоптики в очередной раз пересмотрели свой «приговор». И теперь по их прогнозам вместо лютых морозов в Волгограде наступает оттепель.
Теплыми, что обычно не присуще февралю, будут ближайшие выходные. В субботу, 11 февраля, температура поднимется до -4 градусов выше нуля. В воскресенье немного похолодает, но днем все же будет до -7.
В среду, 15 февраля, и вовсе обещают до -1 градуса тепла. А конец зимы будет солнечным и с плюсовой температурой. Если, конечно, к тому времени синоптики не переменят своего мнения…
Фото – сайт gismeteo.ru
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