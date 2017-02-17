В Волгограде 200 школьников примут участие в фестивале духовно-нравственной культуры «Колокола России»

21 февраля в Волгограде пройдет II открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России». Его участниками станут более 200 школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования областного центра.

Свои работы для участия в фестивале подготовили учащиеся 1-11 классов и педагоги из 43 образовательных учреждений Волгограда. Они будут представлены в разных номинациях: конкурсе чтецов «Колокольный звон в произведениях русских поэтов и писателей», рисунков «Малиновый звон», декоративно-прикладного творчества «Колокольчики мои!», сочинений-эссе «Волшебная сила колокольного звона».

Кроме того, ребятам предложено провести «Виртуальную экскурсию по колокольным храмам России», а педагогам – разработать уроки или внеклассные мероприятия по теме фестиваля.

Торжественное открытие конкурса-фестиваля состоится в 10.00 в лицее № 11 Ворошиловского района.

В 12.20 запланирована концертно-игровая программа с участием фольклорного ансамбля «Покров» (ВГСПУ).

В 13.30 состоится историко-культурное знакомство с Казанским кафедральным собором и концерт колокольной музыки на большой колокольне собора.

Фото с сайта мэрии Волгограда