В Волгоград пришла весна – обещают +12
Синоптики уверяют – в Волгоград пришла весна. С сегодняшнего дня температура воздуха будет опускаться до нуля и ниже только в ночное время. Днем же столбик термометра поднимется сначала до +1, а к субботе, 25 февраля, и вовсе до +12.
Первая и вторая декада марта также будут теплыми. Но резкого подъема температуры, по прогнозам gismeteo.ru не ожидается. Кроме разве что 15 марта – в этот солнечный день обещают +17.
Картинка — gismeteo.ru
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Наконец-таки теплышко приходит в наш холодный город:)