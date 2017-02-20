20.02.2017   Разное   Галина Гунькина   Комментариев: 1

В Волгоград пришла весна – обещают +12

bezymyannyj

Синоптики уверяют – в Волгоград пришла весна. С сегодняшнего дня температура воздуха будет опускаться до нуля и ниже только в ночное время. Днем же столбик термометра поднимется сначала до +1, а к субботе, 25 февраля, и вовсе до +12.

Первая и вторая декада марта также будут теплыми. Но резкого подъема температуры, по прогнозам gismeteo.ru не ожидается. Кроме разве что 15 марта – в этот солнечный день обещают +17.

Картинка — gismeteo.ru

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One Response to В Волгоград пришла весна – обещают +12

  1. Светлана:
    20.02.2017 в 16:53

    Наконец-таки теплышко приходит в наш холодный город:)

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