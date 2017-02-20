Волгоградцев приглашают в Сарепту на «Масленичный разгуляй»

Волгоградцев приглашают на «Масленичный разгуляй» – так будет называться интерактивная программа, в ходе которой гостей познакомят с традициями народного праздника «Масленица».

– Такие программы в музее-заповеднике «Старая Сарепта» давно стали традицией, – сообщили ИНТЕРу в музее. – В нынешнем году гости примут участие в уличных гуляниях, народных играх, изготовят масленичную куклу, сожгут чучело и угостятся блинами.

Отметить «Масленицу» «Старая Сарепта» приглашает 25 февраля в 14.00 и 16.00, 26 февраля – в 14.00. Кроме того, в течение всей масленичной недели с 20 по 26 февраля в музее-заповеднике будут проходить интерактивные программы, мастер-классы и спектакли для самых маленьких.

Запись на программы обязательна по телефону: 67-33-02.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, в Комсомольском саду Центрального района Волгограда пройдет «Широкая Масленица». Праздник проводов зимы и встречи весны начнется в 15.00 с традиционных масленичных игр и забав.

Фото с сайта мэрии Волгограда