В мэрии Волгограда прояснили судьбу Ворошиловского муниципального рынка. Напомним: эта тема взволновала общественность две недели назад. Тогда стало известно, что рынок ждут изменения, но какие — до конца не было ясно. Речь шла о закрытии одной из лучших торговых площадок города, по одной версии, на реконструкцию, по другой — окончательно. Особенно волновались предприниматели, торгующие на рынке. Их насчитывается порядка 200 человек, и над каждым возникла угроза потери места и постоянных покупателей. На прошлой неделе стало известно: торгующим предложено переехать на другой рынок.

Волнуются и покупатели рынка, которые за много лет привыкли к удобной торговой площадке и особенно оценили ярмарки, что проходят здесь и где можно напрямую купить свежую фермерскую продукцию. Почему мнения людей власти не учитывают — с таким вопросом обращались в ИНТЕР читатели всю неделю после выхода в предыдущем номере публикации на заданную тему. Но власти тоже обозначили свою позицию. Вот какой ответ из пресс-службы администрации Волгограда получила редакция:

— На днях состоялось заседание балансовой комиссии. На ней было принято решение об объединении Ворошиловского рынка с МУП «Центральный рынок». По сути, эти две организации объединяются в одну. Сам Ворошиловский рынок, все торговые ряды, а, следовательно, работники рынка останутся на своих местах. Данные изменения осуществляются только для сокращения управленческих расходов.

Стоит отметить, что зданию Ворошиловского рынка необходима реконструкция, но пока ее сроки не определены. Однако уже достигнута договоренность с руководством расположенного также в этом районе рынка «Альтаир», что в этом случае все продавцы с Ворошиловского рынка будут обеспечены местами на рынке «Альтаир». Причем на тех же условиях, на которых они торговали на Ворошиловском рынке. Повторимся, вопрос со сроками реконструкции пока не определен, если такое решение будет принято, всех работников предупредят заранее.

Вопрос о приватизации Ворошиловского рынка пока не поднимается.

ИНТЕР будет следить за развитием событий.

Читайте также

Читайте также КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПОПАДАНИЯ В «ГРУППУ СМЕРТИ» в интернете

Есть вопросы по сфере ЖКХ? Задавайте экспертам ИНТЕРа здесь

Временным жильцам теперь придется платить за ЖКХ