В Калачевском районе продолжается большой земельный передел. На крестьян наступают денежные мешки — пытаются выбить из-под них землю.

Нынче стало хорошим тоном делать реверансы перед крестьянами. Им-де выполнять поставленную президентом великую задачу: увеличить производство зерна, чтобы поднять экспортный потенциал России до 50 млн. тонн. Крестьяне воспринимают это без энтузиазма. Обстановка во многих, даже очень успешных, хозяйствах тревожная. И даже — фронтовая.

Набирает обороты передел земли. В нем все активнее участвует крупный капитал: скупает земельные доли, заключает договора аренды с пайщиками, тем самым закладывая мины под фермерские хозяйства, СПК и ОАО. Выстоять в этой войне без поддержки очень сложно. А ее нет. Правоохранительные органы рейдерских захватов в упор не видят. Власти в лучшем случае (если не поощряют) разводят руками: у них-де нет рычагов влияния на эти процессы.

В результате, может статься, наращивать производство зерна придется не крестьянину Андрею Штепо, а коммерсанту «на все руки» (занимающемуся множеством видов деятельности) Александру Абалмасову. ИНТЕР уже затрагивал данную тему.

Знаете ли вы, кто такой Штепо? А кто – Абалмасов?

Андрея Штепо знают все, имеющие отношение к АПК, как одного из самых уважаемых фермеров. В отделе растениеводства облкомсельхоза о его хозяйстве отозвались как об одном из лучших в области. О хозяйстве Абалмасова ничего не слышали. Проректор Аграрного университета Ольга Гурова (ранее работавшая начальником отдела растениеводства облкомсельхоза) о культуре земледелия в КФХ Штепо отозвалась в самых превосходных степенях, отметив, что урожайность у него, максимально высокая для калачевской зоны: имея в обработке 7,5 % пашни района, его хозяйство дает 12-15% районного валового сбора зерна. Об Абалмасове и «Фермалэнде»: «Кое-что слышала — ничего хорошего. Поэтому воздержусь…»

Советник губернатора Павел Чумаков об Андрее Штепо отозвался, как о фермере с безупречной деловой и человеческой репутацией. «О «Фермалэнде» ничего сказать не могу. Слышал только, что он посягает за землю, которую обрабатывает Андрей Викторович. Вместо созидания занимается разрушением…»

«По Крепи шныряют эмиссары «Фермалэнда»

— Обрабатывают людей, рассылают листовки, агитируя забирать земельные паи у Штепо и отдавать им, — рассказывают в поселке. — Среди них объявился «директор профсоюза»…

Недавно глава Крепинского поселения Александр Черевичко сообщил, что Абалмасов потребовал провести собрание собственников земельных долей, на котором будет поставлен вопрос о заключении договоров с «Фермалэнд». Александр Константинович напомнил, что люди уже подписали допсоглашения с Штепо. Абалмасов продолжает гнуть свое.

Виктор Мусаев, пенсионер:

«Лезет к нам шушера – отдайте им землю…»

Около 50-ти лет работал механизатором. Затем бригадиром. Был награжден орденом Трудовой Славы, медалью ВДНХ.

-Вот, — выложил на стол листовку. — Продуктовые наборы дают – пачку макарон и какой-то соус. – Морочат людям головы, чтобы им землю отдавали. Зачем она им нужна, если ту, что была у них, не обрабатывали. Они ж ее только мучают. И людей: ляпичевские пайщики жаловались, что вместо зерна им давали мусор, а то так вообще ничего не давали. Там из-за этого многие от «Фермалэнда» ушли, так он пришел нас завоевывать.

Андрей Викторович людям работу дал, землю с нашими ребятами в порядок привел – теперь она в хороших руках. И тут всякая шушера полезла: отдайте землю – мы за это по 5 тысяч дадим. Да разве так можно?! Мы до губернатора дойдем. ..

Андрей Штепо, глава КФХ:

И мытьем, и катаньем…

-Люди из «Крепи» приезжали ко мне – просили взять их хозяйство. Прежний его хозяин предлагал: «Я сдаю тебе в аренду землю и имущество – работай и плати мне». Я отказался. Когда «Крепь» попала под банкротство, на торгах мне, кроме имущества, досталось 10617 га земли. Кстати, стоила она недешево — 2,515 млн. руб.

Начали пахать – объявился г-н Абалмасов .Оказалось, что 3332 га (140 земельных долей) Самсонов все-таки сдал в субаренду ИП Низкопоклонному, а тот переуступил право субаренды на подставную фирму ООО «Консалтинг–Групп» Абалмасова. Мы отступили. Земля четыре года не обрабатывалась.

В 2012 году мы не выдавали паевые. Нечего было выдавать – я взял землю в бурьянах. К тому же Абалмасов втянул нас в суды, пытаясь доказать, что мы с КФХ Олейникова выиграли торги незаконно. Лишь после того, как суды четырех инстанций (волгоградской, саратовской, казанской и московской) окончательно признали за мною право на владение земельным участком, мы зарегистрировали его – 31 декабря 2012 года.

Зачем переводить стрелки

По условиям субаренды за 3332 га земли Абалмасов должен был ежегодно выплачивать арендную плату зерном для расчета с пайщиками. Его они не знали, а мне постоянно приходится людям в глаза смотреть. Поэтому, не вдаваясь в объяснения, выплачивал арендную плату, согласно договору в полном объеме.

Не получив от Абалмасова за 2013 год ни одной тонны, обратился в суд. Он отказал: договор аренды может быть расторгнут, когда невыплата арендной платы происходит не менее двух раз и более. В конце 2015 года снова подал в суд. Земельный участок нам вернули. А с выплатой, в соответствии с решением суда, арендной платы за периоды, когда им владел Абалмасов, возникли проблемы.

Дело в том, что переуступку права Абалмасов оформил не на «Фермалэнд», а на «Консалтинг Групп». Мы с юристом нашли в ее интернете. Виды деятельности, никакого отношения к сельскому хозяйству не имеющие – консультационные услуги. Единственный учредитель – А.А. Абалмасов. Классический прием ухода от обязательств – создание «дочки», на которую вешаются долги: я-де ни при чем, ищите ее. Приставы не нашли. Со стороны правоохранительных органов никакой реакции.

Далее Абалмасов делает еще один кульбит: «Консалтинг Групп» в лице директора А.А. Абалмасова подписывает (причем задним числом) договор с директором «Фермалэнд» А.А. Абалмасовым о переуступке прав и обязанностей по аренде земельного участка площадью в 47 га. Расчет очевиден: возвращение «Фермалэнду» статуса субарендатора дает ему право покупать земельные доли. И он покупает: сначала одну долю, затем 51.

Прокуратура нарушений не углядела. Ответила, что «земельные доли имеет право покупать арендатор…», не обратив при этом внимание на непременное условие: «…если он пользуется участком и обрабатывает его». Пытался обратить внимание властей и правоохранительных органов на то, что земля, которой он владел, четыре года стояла в бурьянах. Никого это не заинтересовало.

Что в руки Абалмасова упало, для фермеров пропало

В связи с тем, что срок действия договора, заключенного Самсоновым заканчивается, мы подготовили , а пайщики подписали дополнительное соглашение о продлении договоров аренды на 10 лет и изменении условий: обязуемся на пай выдавать по 2,2 тонны зерна… К этому времени Абалмасов часть паев выкупил, а часть (21 пай) ему передали в доверительное управление.

Я обратился к пайщикам с письмом, предлагая отозвать ранее выданную представителю Абалмасова доверенность и дать согласие на заключение договора с КФХ Штепо. «Фермалэнд» пустила в ход прямой подкуп.

Мы собрали 300 доверенностей на отмежевание земельного участка площадью порядка 7110 га. 14 марта вынесем ее на утверждение собранием пайщиков. Естественно, найдется бабушка, для которой 5 тысяч — большие деньги, и заявит, что отзывает доверенность и отдает свою земельную долю «Фермалэнду». Кадастровый инженер должен заново все переделывать. Переделает – найдут еще одну бабушку (или дедушку). И так до бесконечности. Пока мы будем пытаться отмежеваться, «Фермалэнд» будет перекупать пайщиков. Деньги – аргумент весомый. Иногда неотразимый.

Андрей Федоров, механизатор:

«Денежные мешки, заполучив землю, добьют село»

-Три года работал в «Фермаленде». В Крепи тогда некуда было податься. Когда ее взял Штепо, пришел к нему. К дому ближе, зарплата выше, кормят лучше, причем бесплатно. А в «Фермалэнд» отношение к рабочим – как к низшим существам. Управляющие, проходя мимо, никогда не здоровались. Посылая нас на уборку в другие области, обещали, что заработаем. «Фермалэнд» зарабатывал по 2,5 тыс. руб. за гектар, а нам выделяли по 200.

И технологии у нас — не то, что у «Фермаленда»: все подчинено сохранению влаги и плодородия почвы. Андрей Викторович любит и знает эту землю. Глядя на него, я иногда думаю: кто на кого работает – мы на него или он нас? Дай Бог ему здоровья, кто в бригаде работает, нормально живут: кто машину покупает, кто ремонт дома делает, кто детей учит. Вот только тревожно, что «Фермалэнду» неймется.

Продал человек пай — получил 60 тыс. руб. Приблизительно столько получит арендной платы в денежном выражении за четыре года. Дальше – ничего. Арендная плата привязана к цене зерна, а она расти будет. И цена земли будет расти. Поэтому те, кто имеют капиталы, торопятся вложить их в нее, чтобы сдавая в аренду фермерам, получать, скажем, по 2 тонны зерна. Пайщикам достанется не больше тонны. А то так вообще ничего – технология таких комбинаций отработана.

Андрей Щучкин,

управляющий крепинским отделением КХ А.В. Штепо:

«Я надеюсь, что Крепь окажется крепким орешком»

Говорят, лучший агроном в районе. Многие пытались его переманить. А он в самые тяжелые для Крепи времена сохранял верность родной земле. Когда Штепо пришел в хозяйстве, считает, началась светлая полоса. Не только для него и его команды – для всего поселка

-Теперь, — улыбается, — у нас все отлично: земля вся обрабатывается. Андрей Викторович покупает для нас новые трактора, автомобили. Два новых ангара построено. В МТМ крышу перекрыли. Весы поставили электронные. Нет проблем ни с зарплатой, ни с горючим, ни с запчастями. Мы прекрасно работаем, получаем исключительно хорошие урожаи высококачественного зерна – самые высокие в нашей зоне.

Нам бы еще земли. А нас подрезают на взлете: пытаются отнять землю. Некоторые пенсионеры поддаются на сладкие речи и заманчивые обещания. А где гарантия, что их выполнят? Судя по отношению к ляпичевским пайщикам, нет ее. А уж как к земле в «Фермалэнде» относятся, все видели: четыре года отнятые у нас поля стояли в бурьянах…

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