В Калаче-на-Дону местных жителей примет Михаил Музраев

Завтра в Калаче-на-Дону состоится прием руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области. Михаил Кандуевич Музраев примет желающих в следственном отделе по Калачевскому району.

– Жители Волгоградской области могут обратиться к руководителю Следственного управления по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следственных органов Следственного управления, а также по другим, требующим вмешательства со стороны руководства управления, вопросам, – уточнила ИНТЕРу старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая.

Желающим попасть на прием к руководителю Следственного управления СКР по Волгоградской области необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

Следственный отдел по Калачевскому району расположен по адресу: Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, 23. Начало приема – в 8.30. Записаться на прием можно по телефону: 8 (844-72) 3-73-98.

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