Волгоградцам разъяснили, в чем разница между электронным проездным и транспортной картой. Вопросы такого рода редакция ИНТЕРа получала в массовом порядке. Вот что ответил по данному поводу эксперт ИНТЕРа, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.

«Приобрела Волгоградскую транспортную карту «Волна», но в СМИ прочитала, что внедряется ещё «электронный проездной». В чём же их различие? Как ими пользоваться?»

Волгоградская транспортная карта «Волна» (далее – ВТК) уже применяется с 1 января 2017 года для оплаты проезда в троллейбусах, трамваях, автобусах. Карту ВТК ещё называют «виртуальным кошельком», потому что карту можно пополнять деньгами на любую сумму. При оплате проезда с карты через валидатор (считывающий прибор. — Ред.) кондуктор списывает стоимость проезда и выдает пассажиру билет.

По ВТК действует только одна льгота — за проезд по карте сумма оплаты на 10% ниже, чем стоимость проезда за наличный расчет (поездка на трамвае, троллейбусе, автобусе 18 руб. вместо 20 руб. за наличные, на скоростном трамвае 23 руб. вместо 25). Электронный проездной (далее – ЭП), который обещают внедрить с февраля месяца, будет «привязан» к виду транспортного средства и к льготам так же, как это сейчас применительно к бумажным проездным. В тех же пунктах, где пассажиры приобретают сейчас месячные бумажные проездные (например, общегражданские, социальные, студенческие и т. д.), можно будет, начиная с февраля, приобрести электронный проездной. На следующий месяц вы будете уже не покупать новый проездной, а просто внесете соответствующую сумму в имеющийся у вас электронный проездной.