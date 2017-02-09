Волгоградские депутаты-коммунисты хотят узаконить статус «Дети войны»

Депутаты Волгоградской областной думы фракции КПРФ вновь настаивают на том, что необходимо узаконить статус «Дети войны» на федеральном уровне.

– В конце января «Единая Россия» в Государственной думе отклонила законопроект КПРФ «О детях войны», – сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь Сталинградского обкома КПРФ Юлия Соловьева. – Убедительных аргументов у «ЕР» не нашлось, и избранники народа сослались на то, что проблема эта не федеральная, а региональная. Очевидно, не подумав, что в те годы детства лишились граждане на всей территории РФ.

В нашем регионе этот вопрос стоит особенно остро. «Социальный кодекс» не позволяет «детям войны» получить льготы, которые они заслужили. На этом основании депутаты Волгоградской областной думы фракции КПРФ разработали проект закона «О внесении изменений в Социальный кодекс Волгоградской области». Чтобы устранить историческую несправедливость по отношению к гражданам, которые лишились детства, в голоде и холоде наравне со взрослыми на заводах и фабриках ковали победу над фашизмом.

– Сейчас в нашей стране поколение «детей войны» превратилось в поколение лишних людей, – говорит руководитель фракции КПРФ Алексей Буров. – Предлагаемый нами проект закона выделяет возрастную категорию граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года. Принятие данного законопроекта позволит «детям войны» получать право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, прием в дома-интернаты для престарелых, социальное обслуживание на дому, предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы.

Сегодня в некоторых субъектах Российской Федерации такие законы приняты на региональном уровне. Однако в федеральной масштабе данный вопрос так и остается открытым.