В Упрюпинске пройдут соревнования по сноуборду

В субботу, 18 февраля, столица российской провинции примет сноубордистов, которые решатся покорить горнолыжный склон «Хоперский снег». Соревнования по сноуборду начнутся в Урюпинске с раннего утра и завершатся поздним вечером.

Предварительная регистрация для спортсменов по ссылке.

На соревнования также приглашают представителей СМИ и фотографов, которые могут пройти регистрацию здесь.

Регистрация участников будет проходить с 9.30 до 10.30. До 11.00 – просмотр трассы и разминка.

Торжественное открытие турнира в 11.00, сразу после – старт слалом/скоростной спуск.

В 14.00 после часового перерыва – старт квалификация слоупстайл. В 15.00 –финальные заезды слоупстайл. По окончанию – подведение итогов, награждение победителей.

В 18.00 начнется мастер-класс «Методика обучения катанию на сноуборде. Фристайл начального уровня. Исправление ошибок в катании»

В 21.00 – афтепати в НК «Зевс».

Взнос для участников – 100 рублей на дисциплину (на формирование призового фонда).

Напомним, горнолыжный склон «Хоперский снег» в Урюпинске расположен неподалеку от хутора Дяконовский, рядом с озером Ильмень. Первые соревнования по сноубордингу прошли на склоне в 2015 году.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»