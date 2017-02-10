Волгоградцы разделились на два лагеря по поводу перевода стрелок часов. В Волгограде идет великая битва: здесь сошлись в единоборстве силы света и тьмы. Правда, пока не очень понятно кто на чьей стороне: ведь сколько часовые стрелки не передвигай, где-то светлый час убавляется, а где-то прибавляется.

Буря, вызванная решением Дмитрия Медведева в бытность его президентом сократить часовые пояса и отказаться от ежегодного перевода времени с летнего на зимнее и наоборот, не утихает до сих пор. По крайней мере, в нашем регионе. Баталии, разворачивающиеся в соцсетях по этому поводу сравнимы по накалу страстей с обсуждениями войны в Новороссии между «укропами» и «ватниками», либо — событий сериала «Игра престолов» между заядлыми фанатами.

Очередную эскалацию конфликта, по крайней мере, на сайте ИНТЕРа вызвало письмо, пришедшее в редакцию. В нем изложены доводы в пользу того временного режима, который сейчас установлен в регионе. Вот выдержки из послания:

«Мы, нижеподписавшиеся, очень обрадовались, когда нам установили постоянное время. Но нашлись граждане, которые хотят, чтобы время перевели на час вперед. Они даже голодать собрались по этому поводу. Видимо, не понимают, какой вред для здоровья людей принесут подобные действия.

Что даст перевод времени? Летом солнце будет жарить до 22.00. Дети и взрослые будут засыпать не раньше 23-24 часов вечера. Резко сократиться время сна у детей и у взрослых. А ведь это наносит огромный вред организму, особенно нервной системе. Детей трудно разбудить, они становятся плаксивыми, раздражительными, потому что нарушен естественный заложенный природой биологический процесс, протекающий в организме. И кучка активистов, ратующих за перевод времени на час, пусть подумают об этом. Пусть пообщаются со специалистами, имеющими медицинское образование».

Под этим письмом, между прочим, стоит около 50 подписей. А на сайте издания на момент написания данной статьи было более 50 комментариев. В частности там обозначилась некая группа в одной из социальных сетей «Хранители времени». Вот как они отреагировали на публикацию мнения граждан на нашем портале: «Упоротые зимнюки Волгограда написали письмо против перевода времени на нормальное, как всегда, в стиле зимнюков, с наглейшим враньем. У этого … видите ли солнце после перевода будет до 22 часов жарить, при том, что в реальности после перевода не то что солнца в это время не будет, даже гражданские сумерки уже закончатся, то есть будет темно».

Напомним предысторию столь жарких споров. В феврале 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев объявил о решении отменить с осени 2011 года переход на зимнее время. Однако в 2013 г. министерство промышленности и торговли страны провело мониторинг влияния летнего времени на здоровье людей. В январе 2014 г.в Госдуму был внесен законопроект о возврате в России «зимнего» времени. В конце того же года вся страна, за исключением нескольких регионов, перешла на «зимнее время».

Волгоград тогда оказался в стройных рядах «зимников» или, использую терминологию «Хранителей времени», — «зимнюков». Но брожения на временной почве начались практически сразу. Справедливости ради стоит отметить, что аналогичные споры имели место в других южных регионах: Астраханской и Саратовской областях. Астраханцам удалось добиться перевода на «летнее» время в начале прошедшего 2016 года, саратовцам — в конце оного.

А что же город на Волге? В 2016 году жителям обещали провести референдум по этому поводу, однако ограничились социологическим опросом. Проводились опросы и на страницах различных областных изданий. Представители обоих лагерей создали петиции, как «за» так и «против» перевода времени. Сторонники перехода на летнее время даже грозились начать голодовку. В ход пошли аргументы раздобытые у соседей: астраханцев и саратовцев. Лично для меня, как для человека встретившего Новый год в Астраханской области, душевной травмой стало то, что сначала за окном отгремели салюты, и только потом на экране появился Путин, Кремль, елочка.

На данный момент в Волгограде борьба продолжается. И судя по генетической традиции «стоять насмерть» представители ни одного из лагерей сдаваться не собираются. Однако создается устойчивое мнение, что после того, как данная тема перестала занимать умы подавляющего числа россиян, она продолжает педалироваться в отдельно взятом регионе. Россия за это время ввела и начала выводить войска из Сирии, по-прежнему не ввела войска на Донбасс, пережила наложение на нее санкций, а теперь ждет их снятия ( хотя кто-то и не ждет, фермеры, например. — Авт.), отстояла права части олимпийцев, но не сумела защитить паролимпийцев. Но мы все еще ищем похищенный «час».

Хорошо, что есть третья группа — люди которым абсолютно неважны эти временные парадоксы. И в последнее время их становится все больше. И это совсем не тот случай, когда равнодушие является преступлением. Где наша не пропадала? К чему мы ни привыкали? Какая по большому счету разница, когда тьма будет накрывать этот город: утром или вечером?