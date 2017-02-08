В Волгограде участники квеста распутают преступление века

В субботу, 11 февраля музей-заповедник «Старая Сарепта» презентует новый проект. Первый городской квест «Дело было в Царицыне» начнется в 13.00 у железнодорожного вокзала Волгоград-1. Участники квеста распутают преступление века.

– Во время небольшого городского приключения его участники смогут не только узнать историю города и прогуляться по историческим местам, но и путем выполнения интерактивных заданий, загадок и головоломок узнать ответы квеста, – сообщили ИНТЕРу в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Но основная задача тех, кто выйдет на детективную тропу – распутать загадочное преступление XIX века, совершенное на территории современного города Волгограда.

Сбор группы – у карты города на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Запись на программу по телефону: 8 (8442)67-33-02.

Фото с сайта музея-заповедника «Старая Сарепта»