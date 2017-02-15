В Волгограде состоится турнир по снежному регби

Необычные соревнования пройдут в в Волгограде в субботу, 25 февраля. На стадионе Волгоградского государственного аграрного университета состоится турнир по снежному регби.

– Федерация регби Волгоградской области уже традиционно организует зимой турнир по снежному регби Unity – Снежный Сталинград, – пояснил ИНТЕРу главный тренер сборной Волгоградской области по регби Игорь Осин. – На сегодняшний день поучаствовать в турнире изъявили желание восемь коллективов, в том числе – команды волгоградских вузов и женская сборная Волгоградской области по регби.

Сбор участников турнира по снежному регби в 11.00. Всех спортсменов и болельщиков будут угощать горячим чаем и сладостями.

В качестве дебютанта на турнире в нынешнем году выступит детская команда учащихся Волгоградского лицея № 8 «Олимпия».

– Осенью мы открыли группы детского регби на базе волгоградского лицея № 8 «Олимпия» и школы № 2 города Волжского, – рассказал ИНТЕРу Игорь Осин. – Занятия в секции бесплатные, приглашаются на них все желающие подростки в возрасте от 12 лет.

В Волгограде тренировки проходят каждый вторник и четверг с 18.30 до 20.00 по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 27.

В Волжском секция детского регби работает по субботам с 15.30 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 13.

Фото предоставлено Федерацией регби Волгоградской области