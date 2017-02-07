В Волгограде покажут трамваи и троллейбусы в миниатюре

Волгоградское МУП «Метроэлектротранс» и музей истории городского электрического транспорта приглашают моделистов принять участие в выставке «Трамваи и троллейбусы Волгограда в миниатюре».

Выставка откроется осенью текущего года и будет приурочена к знаменательной дате 2017 года – 50-летию эксплуатации в Волгограде вагонов чешского производства «Татра», поступивших в наш город в сентябре 1967 года.

– За более чем столетнюю историю существования городского электрического транспорта по улицам Царицына–Сталинграда–Волгограда ходили различные виды трамваев и троллейбусов, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе мэрии. – Это и Мытищинские вагоны серии «Х», которые называли «распашонками», и более «продвинутые» технически рижские вагоны), «педантичные» немецкие и, конечно же, труженик-вагон чешского производства «Татра» Т-3.

В волгоградском трамвайном парке есть даже эксклюзив – когда-то опытный образец чешского производства трехсекционный вагон КТ-8 Д5, а также модернизированная «Татра» T3R.PV, трехсекционный трамвай ЛВС-2009 (модель 71-154).

Волгоградские троллейбусы тоже имеют свой исторический «модельный ряд» – МТБ-82Д, ЗИУ-5, ЗИУ-9, вологодский «Пионер», саратовская «Оптима», волгоградский низкопольник, собранный на заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» (МУП «Метроэлектротранс»

– Надеемся, что предложение об участии в выставке заинтересует как юных создателей макетов, которые занимаются в кружках технической направленности, так и опытных моделистов-конструкторов, – говорит директор музея истории городского электрического транспорта Волгограда Любовь Лопанцева.

В витринах музея уже представлены модели трамвая серии «Х» производства Мытищинского вагоностроительного завода и первого сталинградского троллейбуса МТБ-82Д, изготовленные бывшим работником волгоградского предприятия горэлектротранспорта, газосварщиком службы пути Юрием Фароновым. Выставку могут пополнить работы умельцев, которые имеют в своей коллекции модели трамваев, троллейбусов или могут их сотворить.

Открытие выставки планируется в сентябре текущего года, так что время для творчества есть.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-961-662-95-12, 8-902-381-93-73. Музей находится на территории трамвайного депо №5 МУП «Метроэлектротранс» по адресу: ул. Верхоянская, 12.

Фото с сайта мэрии