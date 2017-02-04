Тайны городских подземелий Волгограда предлагает узнать библиотека им.Горького. Здесь 9 февраля 2017 года в 18.00 в рамках заседаня Краеведческого четверга слушатели узнают о бункере Управления НКВД по Сталинградской области.

Известный историк, журналист, писатель Сергей Иванов расскажет о бункере в продолжение темы подземелий, которой он занимается уже давно. В программе также книжная выставка и мини-викторина на тему заседания с призами. Вход свободный, всех ждут в актовом зале Библиотеки (ул. Мира, 15, 4 этаж). Телефоны для справок: 8-902-382-91-62, (8442) 33-20-21 (Сектор социально-досуговой деятельности).