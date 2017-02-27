Волгоградцев приглашают на первый свадебный фестиваль «Lovefest»

В ближайшие выходные в волгоградском ТРЦ «Акварель» пройдет первый свадебный фестиваль «Lovefest». Всех желающих приглашают 4 и 5 марта в лофт-пространство торгово-развлекательного центра.

Фестиваль на одной площадке соберет лучших профессионалов свадебной индустрии города. Будущих молодоженов познакомят с возможностями и форматами современных свадеб. Им покажут, как стильно и легко можно воплотить мечту об идеальной свадьбе.

К участию приглашают всех, кто связан с миром свадеб – талантливых и успешных, готовых экспериментировать вместе с новыми клиентами. На фестивале ждут организаторов, декораторов, флористов, кондитеров, стилистов, барберов, фотографов, видеографов, артистов, ведущих, музыкантов, представителей площадок для проведения свадеб и всех причастных.

Подробности и приём заявок на «Lovefest» – 8-904-424-33-63, Екатерина.

Фото с сайта ТРЦ «Акварель»