Волгоградцев приглашают на первый свадебный фестиваль «Lovefest»
В ближайшие выходные в волгоградском ТРЦ «Акварель» пройдет первый свадебный фестиваль «Lovefest». Всех желающих приглашают 4 и 5 марта в лофт-пространство торгово-развлекательного центра.
Фестиваль на одной площадке соберет лучших профессионалов свадебной индустрии города. Будущих молодоженов познакомят с возможностями и форматами современных свадеб. Им покажут, как стильно и легко можно воплотить мечту об идеальной свадьбе.
К участию приглашают всех, кто связан с миром свадеб – талантливых и успешных, готовых экспериментировать вместе с новыми клиентами. На фестивале ждут организаторов, декораторов, флористов, кондитеров, стилистов, барберов, фотографов, видеографов, артистов, ведущих, музыкантов, представителей площадок для проведения свадеб и всех причастных.
Подробности и приём заявок на «Lovefest» – 8-904-424-33-63, Екатерина.
Фото с сайта ТРЦ «Акварель»
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