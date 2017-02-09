На вокзале Волгоград-1 прозвучат строки из «Евгения Онегина»

Завтра, 10 февраля на железнодорожных вокзалах Москвы, Казани, Саратова и Волгограда прозвучат строки из «Евгения Онегина». Пассажиры и гости вокзалов примут участие в интерактивном проекте #читаемОнегина.

– Проект #читаемОнегина организован Государственным музеем А. С. Пушкина и изданием «Российская газета», – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ОАО «РЖД». – Таким образом продолжена традиция общенациональных чтений российской классики, где люди разных профессий и возрастов объединились для создания коллективной видеокниги.

Около тысячи участников из 23 стран мира боролись за право читать роман в стихах вместе со знаменитыми людьми России, среди которых актер Сергей Безруков, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, российские космонавты (с борта МКС) и многие другие.

Участники акции откликнулись на предложение организаторов и записали на камеру себя, читающих отрывок из поэмы. Таким образом, из сотни видеофайлов сложилась поэма А. С. Пушкина в формате видео длительностью 5 часов.

Видеокнига «Евгений Онегин» будет транслироваться 10 февраля с 10.00 до 21.00 в залах ожидания на Киевском, Курском, Ленинградском и Казанском вокзалах г. Москвы, а также на вокзалах Саратов, Волгоград и Казань-1.

– Железнодорожные вокзалы регулярно становятся площадками социально-культурных мероприятий, выставок и биеннале, – напомнили в пресс-службе ОАО «РЖД». – Так, в 2016 году пассажиры и гости вокзалов стали участниками более 180 мероприятий, среди которых международный фестиваль «Спасская Башня», всероссийская акция «Ночь искусств», выступление участников театрального фестиваля «Золотая маска».

Фото – ruspekh.ru