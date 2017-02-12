Стоимость удобрений в Волгоградской области возрастет. Об этом в предверии сезона весенних полевых работ аграриев региона, пред-

ставителей районных администраций предупредили на пятом межрегиональном агрофоруме «Волгоградский фермер» в рамках рабочего совещания.Форум состоялся в Волгограде 9-10 февраля, участие в нем приняли представители всех муниципальных районов области.

К подорожанию запчастей, ГСМ, семян и прочих составляющих земледельческого дела крестьяне уже привыкли. Удобрения также стабильно дорожали, составляя одну из главных статей расходов в фермерских хозяйствах. Но в этом году подорожание имеет, помимо экономических, политические причины. Государство усиливает контроль за производством и реализаций удобрений, так как часть из них делают на основе селитры. Последнюю, как известно, применяют не только в сельском хозяйстве. Выход был найден такой: теперь сельхозпроизводителям комплексные удобрения предложат в жидком виде. В стоимостном выражении это может привести к увеличению порядка 25%. Кроме того, аграриям предстоит решить вопрос перевозки жидких удобрений.

Эксперты говорят о том. что подорожание удобрений ведет к уменьшению их использования, это, в свою очередь, к обеднению почв.

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