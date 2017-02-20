В «Царицынской опере» споют мужчинам, станцуют «Жизель» и покажут «Муху-Цокотоху»

В предстоящие праздничные и выходные дни театр «Царицынская опера» готов принять всех желающих. Здесь споют мужчинам, станцуют «Жизель» и покажут «Муху-Цокотоху» детям.

– 23 февраля в концерте «О чем поют мужчинам» можно будет узнать, о чем же следует петь сильной половине человечества в самый брутальный день в году, – рассказали ИНТЕРу в театре. – Мастера оперной сцены уверены: во-первых, о любви! Ведь любой, даже самый суровый защитник не устоит перед звуками романса или страстного танго…

Во-вторых, мужчин порадуют музыкой из популярных кино- и теле-фильмов, таких как «Гардемарины, вперед!», «Жестокий романс», «Бриллиантовая рука», «Шербурские зонтики» и многих других.

Не забыли авторы концерта и о песнях, вошедших в списки хитов разных лет. В этот раз программа составлена из произведений самых разных жанров, за исключением скучного.

Стремясь порадовать мужественных и сильных, артисты решили затронуть самые тонкие и нежные струны их души. Концерт «О чем поют мужчинам» состоится 23 февраля в 17.00 в камерном зале театра «Царицынская опера»

24 февраля на сцене «Царицынской оперы» – балет А. Адана «Жизель». Спектакль начнется в 18.30.

– «Жизель» стал одним из важнейших балетов классического фонда, а главная партия – одной из самых желанных для балерин, – считают в театре.

Романтический балет понравится всем поклонникам традиционного академического танца и станет достойной частью культурной программы длинных праздничных выходных.

26 февраля в 12.00 для юных зрителей театра – музыкальный спектакль «Муха-цокотуха» советского композитора М. Красева по мотивам известной сказки К. Чуковского.

Музыка детской оперы проста и выразительна, понятна и интересна даже самым маленьким слушателям. События, происходящие на сцене, погружают их в сказочный мир, иллюстрируя всем известную увлекательную историю главной героини – Мухи, завершившуюся счастливым финалом.

Подробная информация о билетах на сайте: www.tzaropera.ru и по телефонам:

8(8442)26-79-94; 8(8442) 26-79-95, 8(8442)50-52-05; +7(988)-007-88-30.

Фото предоставлено театром