17.02.2017   Городская среда, Права автомобилиста, Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградцам предлагают составить «Карту убитых дорог»

onf

Активисты ОНФ предлагают волгоградцам составить «Карту убитых дорог». Работу уже начал член регионального штаба Народного фронта в Волгоградской области Армен Оганесян. Он провел тестирование интерактивной карты, зафиксировав на ней проблемный участок проезжей части по улице Днестровская в Волгограде.

– До сих пор неизвестно, по каким критериям властями выбирается та или иная дорога для проведения ремонта, – заявил Армен Оганесян. – Народный фронт получает много вопросов от населения – почему одна дорога ремонтируется несколько раз, а другая годами остается без внимания дорожников. Теперь у волгоградцев есть реальная возможность заявить о тех недостатках, которые они видят на дорогах и трассах нашего региона и повлиять на ускорение процесса ремонта.

Собранная информация по «убитым» дорогам, получившим наибольший рейтинг, будет направляться общественниками в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта.

– Мы призываем горожан к максимальной активности в информационном наполнении «Карты убитых дорог», – говорит Армен Оганесян. – Мнение общественности должно учитываться при планировании дорожных работ

В Волгоградском ОНФ поясняют – работа с «Картой убитых дорог» максимально проста. Для начала необходимо пройти регистрацию на сайте dorogi-onf.ru, затем выбрать город, отметить дорогу или ее участок, загрузить фотографии, описать проблемный объект. После проверки заявки указанный участок появится на карте.

Пользователи также могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт. Итоги проекта «Дорожнаяубитых дорог» будут подведены в конце 2017 года.

Фото с сайта Волгоградского ОНФ

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 64.43MB | MySQL:86 | 1,934sec