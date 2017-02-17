Волгоградцам предлагают составить «Карту убитых дорог»

Активисты ОНФ предлагают волгоградцам составить «Карту убитых дорог». Работу уже начал член регионального штаба Народного фронта в Волгоградской области Армен Оганесян. Он провел тестирование интерактивной карты, зафиксировав на ней проблемный участок проезжей части по улице Днестровская в Волгограде.

– До сих пор неизвестно, по каким критериям властями выбирается та или иная дорога для проведения ремонта, – заявил Армен Оганесян. – Народный фронт получает много вопросов от населения – почему одна дорога ремонтируется несколько раз, а другая годами остается без внимания дорожников. Теперь у волгоградцев есть реальная возможность заявить о тех недостатках, которые они видят на дорогах и трассах нашего региона и повлиять на ускорение процесса ремонта.

Собранная информация по «убитым» дорогам, получившим наибольший рейтинг, будет направляться общественниками в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта.

– Мы призываем горожан к максимальной активности в информационном наполнении «Карты убитых дорог», – говорит Армен Оганесян. – Мнение общественности должно учитываться при планировании дорожных работ

В Волгоградском ОНФ поясняют – работа с «Картой убитых дорог» максимально проста. Для начала необходимо пройти регистрацию на сайте dorogi-onf.ru, затем выбрать город, отметить дорогу или ее участок, загрузить фотографии, описать проблемный объект. После проверки заявки указанный участок появится на карте.

Пользователи также могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт. Итоги проекта «Дорожнаяубитых дорог» будут подведены в конце 2017 года.

Фото с сайта Волгоградского ОНФ