События Волжского: 17-22 февраля

17 февраля – 19 марта в выставочном зале им. Г. Черноскутова – выставка художников Ю. Сорокина и Н. Карпова (17.00). 18 февраля – мастер-класс С. Бойко (11.00, пр. Ленина, 97. 8(8443) 39-26-31).

17 февраля в ДК «Волгоградгидрострой» – представление «Волшебный цветок» ансамбля «Улыбка» (11.00, 13.00). 18-19 февраля – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00). 19 февраля – творческий вечер поэта М. Буравлёва «Вновь зима к нам заглянула» (15.00), концерт народного ансамбля индийского танца и восточной пластики «Шакти» «Восточный базар» (17.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

17 февраля Волжский институт экономики, педагогики и права проведёт первую региональную конференцию поисковых отрядов Заволжья (14.00, ул. Советская, 6).

18 февраля в ЦКиИ «Октябрь» – концерт ансамбля «Золотые купола» «Нам года – не беда!» (15.00), молодежные вечеринки (18.00). 19 февраля – спектакль «Кот в сапогах» (15.00). 20 февраля – концерт хора Данилова монастыря (18.30, ул. Сталинградская, 6, 8-8443-27-36-16).

18-19 февраля в театре кукол «Арлекин» – «Улыбка клоуна» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

18 февраля в драматическом театре – «Публике смотреть воспрещается» (17.30). 19 февраля – «Маугли» (11.00), «Тартюф» (17.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

18-19 февраля в ФОК «Авангард» – открытый чемпионат по мини-футболу (9.00). 21 февраля – «ГТО» (13.00, ул. Дружбы, 48б, 8 (8443) 56-11-44).

18-22 февраля на Центральном стадионе – чемпионат по мини – футболу среди любительских команд (15.00, ул. Набережная, 2, 8 (8443) 41-60-02).

19 февраля в ДК «Волгоградгидрострой» (9.00-13.00, Комсомольская площадь, 1) – выставка-продажа товаров для дачников и садоводов.

22 февраля в картинной галерее – встреча из цикла «Линия жизни» с художественным руководителем театра кукол «Арлекин» А. Елохиным (16.00, ул. Сталинградская, 2, «Старая школа», 8(8443) 39-26-31). Вход бесплатный.