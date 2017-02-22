События Волгограда, Волжского, области: 23 февраля – 1 марта

В Волгограде

Спектакли, концерты

23 февраля в Молодежном театре – «Мой век» (18.00). 24 февраля – «Прежде чем пропоет петух» (18.00). 25 февраля – «Всё в саду» (18.00). 26 февраля – «Банкрот» (18.00). 1 марта – «Пиковая дама» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

23 февраля в Музыкальном театре – «Следствие ведёт Снегов и К.» (11.00), «Игра любви и случая» (17.00). 24 февраля – «Мюзикл-шоу» (18.30). 25 февраля – «Бабий бунт» (17.00). 26 февраля – «Дубровский» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

23 февраля в НЭТе – «Мы не одни, дорогая» (13.00). 24 февраля – «Свидания по средам» (13.00, 18.00). 25 февраля – «Тестостерон» (13.00, 18.00). 26 февраля – «Голый король» (13.00, 18.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

23 февраля в театре «Царицынская опера» – «О чем поют мужчинам» (17.00). 24 февраля – «Жизель». 25 февраля – «Кармен» (17.00). 26 февраля – «Муха-Цокотуха» (12.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

23 февраля в Казачьем театре – « Однажды в Малиновке» (18.30). 24 февраля – вечер русского романса «От сердца к сердцу» (17.00). 25 февраля – «Храбрый заяц» (11.00), «Коммуналка» (17.00). 26 февраля – «Эшелон» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

24 февраля в Театре кукол – «Носорог и жирафа» (18.00). 25 февраля – «Теремок» (11.00). 26 февраля – «Муха-Цокотуха» (11.00). 28 февраля – «Веселые медвежата» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

24 февраля в ТЮЗе – «Как выдать маму замуж» (17.00). 25 февраля – «Шалый, или всё невпопад» (17.00). 26 февраля – «Финист – ясный сокол» (12.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

25 февраля в Театре одного актера – «Агафья Тихоновна» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937- 553-73-07).

25 февраля в ДК Ворошиловского района – программа «Волгоградконцерта» «И все-таки она вертится» к 100-летию первой джазовой пластинки (17.00, ул. КИМ, 5, 50-50-09, 38-10-82).

25 февраля в ДК «Химик» – концерт ВАСО «Вокруг света за 1 час» (14.00, б-р Энгельса, 1а, 67-61-11, 67-54-08).

25 февраля в Доме офицеров – концерт-фестиваль «Казачий круг на Масленицу» (17.00, пр. Ленина, 31).

25 февраля в камерном зале «Волгоградконцерта» – детский концерт «Зимние посиделки» артистов муниципального камерного ансамбля «Синий троллейбус» (11.00, ул. Маршала Чуйкова, 4а, 50-50-09).

26 февраля в ЦКЗ – концерты ВАСО «Вокруг света за 1 час» (13.00), «Испания в сердце» (16.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07)

26 февраля в консерватории – городской фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах (10.00, ул. Мира, 5а).

Музеи, библиотеки

23 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – приключенческий квест «В поисках пиратских сокровищ» (11.00), интерактивные программы «Папа может…» (12.00), «Сударыня Масленица» (13.00), «Цыган Сар» (15.00). 24 февраля – интерактивные программы «Папа может…» (12.00), «Сударыня Масленица» (13.00), «Прощай, зима холодная» (15.00), экскурсия «Под грифом секретно» (15.30). 25-26 февраля – развлекательная программа «Масленица» (11.00), «Масленичный разгуляй» (14.00, 16.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, osektor1765@inbox).

23 февраля в музее ИЗО им. И. Машкова – концерт «Дню защитника Отечества посвящается…» (18.00). 25 февраля – лекция «Красота самоутверждения» и «красота преображения» в рамках лекционного цикла «Эстетика и искусство» (16.00). 26 февраля – детский день «Масленица» (11.00, пр. Ленина, 21, 38-24-44).

25 февраля в библиотеке им. М. Горького – на мастер-класс по изготовлению настенного панно «Нарцисс» в технике «вышивка лентами» (12.00, ул. Мира, 15, 33-11-48).

25 февраля в «Диаманте на Комсомольской» – открытие выставки студентов ИХО ВГСПУ «Точка схода» (17.00, 2 этаж).

1 марта – выступление Волгоградского духового оркестра на открытии выставочного зала музея ИЗО им. И. Машкова (15.00, ул. Чуйкова, 37).

1 марта в краеведческом музее – «Театральная гостиная» на тему: «Летопись театра в лицах: Ю. Генин, В. Живаго» (15.00, пр. Ленина, 7).

Спорт

24 февраля в парке им. Ю. Гагарина в Краснооктябрьском районе – спортивная игра «Зарница» для многодетных семей (12.00).

24 и 26 февраля во Дворце спорта – соревнования по спортивным танцам на Кубок губернатора. Основные выступления – 25 февраля, 19.00 (пр. Ленина, 65а).

25 февраля на стадионе ВолГАУ – турнир по снежному регби (11.00, пр. Университетский, 22).

25-26 февраля в легкоатлетическом манеже ВГАФК – военно-исторический фестиваль, посвященный Победе под Сталинградом (10.00, ул. Чуйкова, 75).

Досуг

25 февраля в ТРЦ «Акварель» – для многодетных семей праздник «Семейная Масленица» (13.30, пр. Университетский, 107, 8-919-799-08-15 ).

26 февраля на пл. Павших Борцов – концертно-развлекательная шоу-программа, посвященная проводам русской зимы «Масленица» (11.00-16.00).

26 февраля в Комсомольском саду – праздник проводов зимы и встречи весны «Широкая Масленица» (15.00).

Лекции, проекты

24 февраля – литературный интерактивный вечер в рамках проекта «Софьи посиделки» (18.00, ул. Дымченко, 10, https://vk.com/owl171216).

25 февраля в планетарии – интерактивная лекция А. Макарова «Рождение искусства из духа трагедии: Древняя Греция» (18.00, ул. Гагарина, 14, 24-18-72).

25 февраля в областной библиотеке для молодежи – открытый мастер-класс по ораторскому мастерству В. Ловчинской (ул. Череповецкая,1).

25 февраля в атмосферном крафт-баре «Подъезд» – поэтический слэм (19.00, пр. Ленина, 16, vk.com/lostpoetryfront).

27 февраля в «ЛОФТ1890» – вечеринка «Печа Куча» (19.00, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а, 8-919-988-07-17, vk.com/pechakuchavolgograd).

Разное

26 февраля на пл. Металлургов в Краснооктябрьском районе – митинг в память о Б. Немцове (12.00-13.30, пр. Ленина, 97).

27 февраля в прокуратуре Кировского района – прием граждан зампрокурора области С. Чиженьковой (14.00-16.00, ул. 64 Армии, 83).

28 февраля – 5 марта в ВК «Экспоцентр» – 40 Всероссийская выставка «Модный товар», 7 Всероссийская выставка «Дача. Сад. Огород. Усадьба» (пр. Ленина, 65а).

В Волжском

23 февраля в ЦКиИ «Октябрь» – концерт группы «Южный ветер» (16.00), молодежная вечеринка (18.00). 25 февраля – концерт струнного квартета к 285-летию Й. Гайдна (17.00 ). 26 февраля – «Масленица — 2017» (13.00). 1 марта – концерт духового оркестра «Мелодии для любящих сердец» (18.30, ул. Сталинградская, 6, 8-8443-27-64-72, -27-67-00).

23 февраля – 21 марта в историко-краеведческом музее – «Советский значок. Ностальгия по эпохе» (ул. Фонтанная, 10, 8-8443-41-48-41, -41-17-22).

23 февраля – 1 марта на Центральном стадионе – чемпионат по мини-футболу среди любительских команд (15.00, ул. Набережная, 2, 8-8443-41-60-02).

23 февраля – 1 марта в ДТДМ – первенство детского объединения «Волжаночка» по художественной гимнастике «Красота и грация» (10.00, (ул. Набережная, 4, 8-8443-31-28-11).

24 февраля в ДК «ВГС» – юбилейный концерт Р. Щербаковой (17.00). 25 февраля – «Масленичная вечёрка» (16.00). 25-26 февраля– вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00). 26 февраля – концерт ВОРНИ им. Н. Калинина «Путь к Парнасу» (12.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

25 февраля в драматическом театре – «Стая» (17.30). 26 февраля – «Красная шапочка» (11.00), «Нескромное обаяние буржуазии» (17.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

25-26 февраля в театре кукол «Арлекин» – «Жили-были…» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

25 февраля в музее-мастерской П. Малкова – занятие творческой лаборатории (15.00), мастер-класс М. Антоненко «Монотипия» (17.00, пр. Ленина, 44, 8-905-393-95-71).

25 февраля в ФОК «Авангард» – открытый Международный фестиваль корейской культуры (10.30, ул. Дружбы, 48б).

25 февраля в пос. Краснооктябрьский – концертно-игровая программа «Ой, Маслёна-красота» (11.00-12.00, у рынка ТОС «Паромный»). 26 февраля – масленичные гуляния «Сударыня Масленица» (12.00-15.00, у храма, ул. Кошевого, 7).

26 февраля в парке «ВГС» – концертно-игровой театрализованный праздник «Задорная Масленица» (12.00-15.00).

26 февраля у ТЦ «МАН» – интерактивная игровая программа «Весёлый хоровод».сразу на четырех городских площадках (11.00-12.00, ул. Мира, 42а).

26 февраля в парке «Волжский» – народные гуляния «Прощай, Масленица» (13.00-16.00, у ЦКиИ «Октябрь»).

26 февраля у Волжского драмтеатра – праздник «Масленица у театра» (14.00-16.30).

В области

23 февраля в Камышине – возложение гирлянд, венков и цветов в честь Дня защитника Отечества (9.30, Братское захоронение; 10.00, Памятный знака камышанам, погибшим в годы ВОВ), городской открытый фестиваль солдатской песни «Виват, Россия!» (16.00, ДК «Текстильщик»).

23 февраля в Елани у РДК «Юбилейный» – проводы русской зимы (11.00).

23 февраля в Котельниково в ЦДиК – концерт «Виват, Мужчины!» (10.00), спектакль духовно-патриотического театра песни им. И. Талькова «Письмо Богу» (11.00).

23-26 февраля во Фролово в Никольском храме выставлена икона великомученицы Варвары с частицей мощей (10.00-16.00, мкр. Грачи). 26 февраля – городской праздник «Масленица по-фроловски» (площадь перед ГДК).

23 февраля в Урюпинске – митинг, посвящённый Дню защитника Отечества (10.00, сквере Павших борцов). 26 февраля– «Проводы русской зимы. Масленица» (10.00-12.30, центральная площадь).

24-26 февраля в Палласовке в СК «Сокол» – матчи в рамках открытого первенства города по мини-футболу (10.00).

25 февраля в Светлоярском районе внедорожный клуб «Сталинград Трофи» проводит «Джип-Масленицу». https://vk.com/club70186907

25 февраля в Ленинском районе на ерике Старая Ахтуба – открытый чемпионат области по ловле на мормышку со льда (7.00, vk.com/frs34, http://fish-volgograd.ru/forum.php).

26 февраля в Михайловке – гулянья «Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!» (12.00, пл. Конституции, 2-63-54).

26 февраля в ст. Алексеевской – «Широкая Масленница» (11.00, площадь).