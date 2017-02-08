События Волгограда и области: 9-15 февраля

9 февраля в Молодежном театре – «Еще один Джексон моей жены» (19.00). 10 февраля – «Как вы это объясните, Холмс?» (19.00). 11 февраля – «Провинциальные анекдоты» (18.00). 12 февраля – «Кот в сапогах» (12.00), «Дальше будет новый день» (18.00). 14 февраля – «Любовь со взломом» (19.00). 15 февраля – музыкальный спектакль «Кабаре» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

9 февраля в Музыкальном театре – «Моя жена – лгунья» (18.30). 10 февраля – «Здрасьте…, я ваша тётя!» (18.30). 11 февраля – «Ханума» (17.00). 12 февраля – мюзикл «Дубровский» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

9 февраля в музее ИЗО им. И. Машкова – лекция О. Малковой «Архитектура/Росси» из цикла «В полный голос» (18.00). 11 февраля – лекция «Искусство эстетизма» и «искусство понятное людям»: пессимизм и оптимизм XIX века» в рамках лекционного цикла «Эстетика и искусство» (16.00). 14 февраля – выставка «Путешествие в мир кукол» ( пр. Ленина, 21, 38-24-44, 38-59-15).

9 февраля в областном краеведческом музее – выставка «Кукольная страна» к 80-летию областного театра кукол (15.00, пр. Ленина,7).

9 февраля в библиотеке им. М. Горького – заседание Краеведческих четвергов «Тайны городских подземелий» (18.00). 12 февраля –литературный вечер «Песни всегда посвящал я Отчизне..» (14.00) 14 февраля – круглый стол «Книга навсегда» (16.00). 15 февраля – встреча с писателем Е. Коротовым (14.00, ул. Мира, 15, 33-11-50, 33-20-21, 8-902-382-91-62).

9 февраля – 19 марта в областной детской художественной галерее – выставка Е. Сивишкиной (ул. Советская, 26).

9-10 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр» – агрофорум «Волгоградский Фермер» (пр. Ленина, 65а, 93- 43-02, 55-13-15).

9 февраля в Волгоградской торгово-промышленной палате – встреча молодых предпринимателей с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, руководителями облкомитетов экономики и молодежной политики ( 15.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 4 этаж).

9 февраля в «Арт бизнес консалтинг» – тренингориентированный семинар Г. Новикова «Управление человеческими ресурсами» (12.00-18.00, ул. Канунникова, 6/1, офис 315, delo@list.ru, 33-45-07).

9 февраля в Волжском ДК «ВГС» – спектакль Музыкального театра «Баба Шанель» (18.30). 11-12 февраля – «В ритме любимых мелодий» (17.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

9 февраля в баре «Стальная крыса» – Бах Тиор и Мэри (19.00). 11 февраля – дуэт И. Рвачёва и Д. Чередникова (19.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 60-19-03).

9 февраля в арт баре «Белая лошадь» – джазовый джем (20.30). 10 февраля – «Марафон-2017» (20.00). 11 февраля – «Бригадный подряд» (19.00). 12 февраля – «Hot Winter GIG» (19.00). 15 февраля – творческий вечер З. Прилепина (19.00, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

10 февраля в Казачьем театре – «Шутки доктора Че…» (18.30). 11 февраля – «Алые паруса» (16.00). 12 февраля – «Капризная принцесса» (11.00), «Царицынские байки» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

10-14 февраля в Волгограде – IV Всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива».

10 февраля – 3 марта в Центре детского творчества Кировского района в рамках фестиваля-конкурса «Формула успеха» – выставка работ в номинации «Изобразительное творчество» (15.00, ул. К. Минина, 12а, 42-34-35).

10 февраля в кафе «Belleza» – вечеринка знакомств (ул. Пархоменко, 55, 56-36-56, 8-902-098-36-56, 8-960-874-38-88).

10 февраля в ресторане «Миля» – R’N’B Power (23.00). 11 февраля – «Контроль» (23.00, Ельшанская набережная 2а, 31-95-00, 8-902-3­10-10-10). Вход бесплатный.

10 февраля в Волжском ДЮЦ «Русинка» – встречи членов клуба «Ветеран просвещения» (15.00). 12 февраля – первенство по каратэ киокушинкай в дисциплине «ката» (8 (8443) 58-01-94).

11 февраля в Театре кукол – «Золотой ключик» (11.00). 12 февраля – «Кошкин дом»

(11.00). 14 февраля – «Весёлые медвежата» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

11 февраля в ТЮЗе – «Романтики» (17.00). 12 и 14 февраля – «Беда от нежного сердца» (17.00 и 18.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

11 февраля в театре «Царицынская опера» – «Травиата» (17.00). 12 февраля – камерный вечер (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-2050).

11 февраля в театре 1-го актера – мономюзикл «Миледи» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937-553-73-07).

11 февраля в ВГИИК – открытый мастер-класс лауреата международных конкурсов С. Стадлера (15.00, ул. Циолковского, 4). Вход свободный.

11 февраля в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» – органный концерт В. Королевского (18.00, 67-33-02).

11 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – развлекательная программар«В гостях у Фиксика» (11.00), приключенческий квест «Шпионские игры» (12.00). 12 февраля – интерактивные программы «Терем-теремок» (11.00) и «Приключения с бароном Мюнхгаузеном» (12.00, ул. Изобильная, 10, osektor1765@inbox, 67-33-02).

11 февраля у железнодорожного вокзала Волгоград-1 – первый городской квест «Дело было в Царицыне» (13.00, 67-33-02).

12 февраля – Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Регистрация – kontrolnaya.mipt.ru.

11 февраля за территорией усадьбы «Сосновый бор» – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (12.00, ул. Ангарская, 137/181). Регистрация до 11.00.

11 февраля в ТРЦ «Акварель» – китайский Новый год (14.00, пр. Университетский, 107, тел: 264-247, центральный атриум)

11 февраля в МЦ «21 век» – корейский Новый год «Соллаль 2017» (12.00, ул. Савкина, 8, 961-075 29 35).

11 февраля в пространстве «ИКРА» – концерт исполнителя авторской песни С. Каратунова (17.00, набережная 62-й Армии, 6).

11 февраля в Волжском на ледовом катке ТРК «Планеталето» – спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому дню зимних видов спорта (11.00, б-р Профсоюзов, 1б, 3 этаж, 8-905-339-17-71).

11 февраля в Волжском ДМ «Юность» – конкурсная программа «Влюбленная пара» (16.00, б-р Профсоюзов, 13, 25-78-94, 25-91-71).

11 февраля в Волжском выставочном зале им. Г. Черноскутова – концерт исполнителей авторской песни (17.00), День открытых дверей ВИЭПП (10.00-17.00, пр. Ленина, 97. 8(8443) 39-26-31).

11 февраля ДЦ «Бибигон» проведет в Волжском мастер-класс «Валентинка» (5-12 лет, 15.00, 8-904-759-25-50, 8- 903-467-88-48).

11-12 февраля в Волжском ФОК «Авангард» – открытый Чемпионат по мини-футболу (9.00-13.00, ул. Дружбы, 48б, 8 (8443) 56-11-44).

11-12 февраля на Центральном стадионе Волжского – II лига открытого Чемпионата по мини- футболу (15.00, ул. Набережная, 2, 8 (8443) 41-60-02).

12 февраля В ЦКЗ – С. Стадлер и Волгоградский академический симфонический оркестр (17.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

12 февраля в Доме офицеров – концерт казака-песельника Ю. Щербакова (16.00, пр. Ленина, 31, 8-906-451-14-69).

12 февраля на катках СК «Волчок» (11.00, ул. Никитина, 127б) и «Новое поколение» (8.00, ул. 8-й Воздушной Армии, 7) отметят Всероссийский день зимних видов спорта.

12 февраля в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – концерт духового оркестра в рамках детского абонемента «Почти все о танцах» (13.00), «Танцевальные ритмы» (18.00, ул. Сталинградская, 6, 8-8443-27-64-72, -27-67-00).

12 февраля в Волжском Дворце творчества детей и молодежи – открытое первенство по художественной гимнастике, открытое первенство по спортивному ориентированию «Мальчишки-2017» (10.00, ул. Набережная, 4, 8 (8443) 31-28-11).

12 февраля в Волжском КПФ «Волга» – турнир по футболу (15.00, ул. Набережная, 6, 8 (8443) 31-01-35, 8-961-676-92-15).

12 февраля в Камышине на территории питомника ВНИАЛМИ – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» (11.00). Регистрация – 10.30.

12 февраля во Фролово в парке мкр «Заречный» – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» (9.30 – регистрация, 10.00 – старт).

12 февраля в Палласовке в СК «Сокол» – открытое первенство по мини-футболу (10.00).

14 февраля в анти-кафе «Посиделки» – концерт оркестра «Комбо-джаз-бенд» «Джаз для влюбленных» (19.00, ул Коммунистическая, 16, 51-53-10, 8-937-556-96-00).

14 февраля в Волгоградском планетарии – специальный показ фильма «Венецианские львы» (19.00, ул. Гагарина, 14, 24-18-72).

14 февраля в библиотеках области – «День влюбленных в книгу».

15 февраля в Алексеевском РДК – детская выставка «Зимняя сказка» (10.00), детский фестиваль «Зимние забавы», «День православной молодёжи».