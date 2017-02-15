События области: 17-20 февраля

17 февраля в ст. Алексеевской – концерт «Юбилей районного суда» (РДК). 18 февраля – концерт «Афганистан – боль сердца моего» (11.00, банкетный зал «Луч»), концерт Р. Щербаковой «Прикоснись к истокам казачьей души» (РДК). 20 февраля – урок мужества «Афганистан – наша память и боль» (10.00, краеведческий музей). 22 февраля – программа «Отец и сын – защитники Отечества» (16.00, РДК).

17 февраля а Палласовке – конкурс военно-патриотической песни и чтений «Виктория» (13.00, МЦ «Спектр»). 19 февраля – первенство по мини-футболу (10.00, СК «Сокол»), турнир по боевому самбо ( 10.00, ПЦ «Ориентир»), районный фестиваль-конкурс патриотической песни и чтений «От Сталинграда до Чечни» (11.00, Савинский ДК).

17 февраля в х. Зимняцкий Серафимовичского района прием граждан проведут руководитель МрСО СУ СКР по области и глава сельского поселения (10.00, ул. Грейдерная, 47, 8-844-64-4-47-13).

18 февраля в Урюпинске – соревнования по сноуборду (9.30-22.00, склон «Хоперский снег», регистрация https://vk.cc/6dBnCI).

20 февраля в Калаче-на-Дону прием граждан проведет зампрокурора области А. Русяев (11.00-13.00, ул. Маяковского, 16).