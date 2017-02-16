В Волгограде полицейские обнаружили склад оружия в ходе операции «Арсенал»

В Красноармейском районе Волгограда в ходе операции «Арсенал» полицейские обнаружили склад оружия в гаражном боксе. Задержан 31-летний прежде неоднократно судимый местный житель.

– Специальная операция«Арсенал» направлена на пресечение незаконных операций с оружием и боеприпасами, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На этот раз «улов» правоохранителей был богат – гаражном боксе, принадлежащем задержанному, оперативники обнаружили четыре обреза охотничьих ружей, более семидесяти патронов различного калибра, гранату Ф-1, пять пистолетов различных модификаций, а также магазины и составные части оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото с сайта ГУ МВД России по Волгоградской области