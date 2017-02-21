На севере Волгограда сгорел 89-летний мужчина
Сегодня около четырех утра в Волгограде при пожаре сгорел 89-летний старик. Его тело нашли пожарные в одной из квартир десятиэтажного дома.
– Сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 3.45, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – На улице Николая Отрады в одной из комнат десятиэтажного здания горели домашние вещи на площади 20 кв. м. Притом что площадь комнаты – 24 кв. м.
Пожарные расчёты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 4.06. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1928 года рождения.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
– Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
Фото с сайта ГУ МЧС России по Волгоградской области
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