Сельских жителей Волгоградской области власти агитируют объединяться в кооперативы. Эта мысль красной нитью прошла через рабочее совещание в рамках агрофорума «Волгоградский фермер». Агрофорум состоялся 9-10 февраля в Волгограде и собрал представителей деловых кругов из 14 регионов РФ. Речь идет о создании трех видов кооперативов, что поможет развитию села, созданию новых рабочих мест. Инициативу сдерживает необходимость денежных затрат и отсутствие необходимых знаний. Власти обещали помочь.

На агрофоруме был озвучен целый ряд новостей, актуальных в предверии сезона весеннего сева. В частности, речь шла о подорожании ГСМ. Причиной стал рост акцизов в 2017 году. Подорожают и удобрения, это произойдет в силу ужесточения контроля за их производством. Что же касается перспектив развития отрасли. то здесь власти в один голос агитировали за создание в регионе кооперативов. Об этом говорил и вице-губернатор Александр Беляев, и председатель комитета сельского хозяйства администрации области Василий Иванов. Первый обозначил дату: до 30 мая текущего года в вопросе создания кооперативов должна наступить ясность. Пока в регионе действует 140 кооперативов.

Власти призывают к созданию кооперативов трех уровней. Первые — поселенческие, которые объединяют в первую очередь владельцев ЛПХ. В них минимально должно входить 10 человек. Подобные уже созданы в регионе, и опыт оценивается положительно. В частности, кооператив «Перспектива» в Николаевском районе организовал приемку молока у жителей и его сдачу на Еланский молокозавод. Было закуплено специальное оборудование, транспорт и т.д. Кооператив действует всего год, но за это короткое время удалось получить грант на развитие в размере 4,5 млн руб. Благодаря стабильному сбыту жители более чем вдвое увеличили поголовье КРС на подворьях. Главная проблема — закупочная цена на молоко в кооперативе составляет менее 17 руб., но поднять ее пока не получатся в силу экономических причин.

Подобные кооперативы власти призывают создавать во всех 480 поселениях региона. Второй вид кооперативов предложено создат на уровне райнов. Здесь будут аккумулировать продукцию, созданную поселенческими кооперативами. Областной кооператив третьего уровня будет решать вопросы продовольственной безопасности региона, обеспечивая поставки как в сетевые магазины, так и закрывая потребности социальных учреждений. Василий Иванов пояснил: на сегодня закупки для больниц, школ и т.д. регион делает на стороне, на что уходит порядка 5 млрд руб. в год. Необходимо создавать объемы продукции на месте в таком масштабе, чтобы волгоградские производители в лице крупного кооператива могли выигрывать подобные крупные тендеры.

Власти пообещали подкрепить призывы рублем. Средства грантов, по их словам, будут направлены тем территориям. главы которых будут способствовать созданию кооперативов.

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