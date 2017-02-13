В Волгограде родители сдадут ЕГЭ по русскому языку

В Волгограде родители выпускников 2017 года проверят – реально ли набрать 100 баллов в ходе единого государственного экзамена. Взрослые сдадут ЕГЭ по русскому языку

– Родителям предстоит написать работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому языку для старшеклассников, – пояснили ИНТЕРу в областном комитете образования и науки. – Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 17 февраля в пункте приема экзаменов (ППЭ) № 115. Он расположен в волгоградском педагогическом лицее.

Полностью пройти процедуру единого государственного экзамена – зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы – смогут родители выпускников текущего года.

Инициатором проведения всероссийской акции выступил Рособрнадзор.

– Разъяснить нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, – считают в профильном областном комитете. – Ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей.

Русский язык – обязательный предмет государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Его результат влияет на получение аттестата. В этом году в Волгоградской области русский язык будут сдавать свыше 10 тысяч выпускников. Проектом расписания государственной итоговой аттестации-2017 запланировано три этапа: досрочный, основной и дополнительный период (сентябрь).

Всего на участие в ЕГЭ-2017 в регионе зарегистрировано 11 тысяч 195 человек. Утверждено 80 пунктов проведения экзаменов. В числе предметов по выбору в этом году наибольшей популярностью пользуется профильная математика – её изъявили желание сдать 7548 человек, обществознание – 6927 и физика – 3229 выпускников.

Также среди предметов-лидеров биология – на неё зарегистрировалось 2883 человек, химия – 1461, литература – 1120 и английский язык – 1073 выпускника.

Фото с сайта областного комитета образования и науки