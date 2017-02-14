В Волгограде «Старая Сарепта» погрузится в «Ледниковый период»

В пятницу, 17 февраля музей-заповедник «Старая Сарепта» погрузится в «Ледниковый период». Выставка откроется в 15.00.

– Десятки тысяч лет назад территорию Нижнего Поволжья заселяли разнообразные животные, – рассказали ИНТЕРу в областном комитете культуры. – Их останки с давних времен люди находили на волжских берегах. Житель колонии Сарепта Александр Кноблох ещё в XIX веке предпринимал работы по сбору и отправке таких останков в Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Впоследствии его именем был назван неизвестный ранее вид ископаемого верблюда.

Спустя более чем 150 лет в музее-заповеднике открывается выставка «Ледниковый период в Сарепте», посвящённая палеонтологии. Посетители смогут совершить прогулку вдоль берега Волги, отыскать кости вымерших животных и посмотреть, как они выглядели при жизни.

В экспозиции представлены экспонаты из фондов музея-заповедника, находки, сделанные дайверами в волжских глубинах, а также редчайшие находки из арктической тундры, собранные в краю вечной мерзлоты.

К таким относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Представлен и уникальный экспонат – шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Кроме этого внимание гостей музея безусловно привлекут орудия древних людей и материалы, из которых они были изготовлены.

Выставка «Ледниковый период в Сарепте» будет работать в течение года. Справки по телефону 8 (8442)67-33-02.

Фото с сайта областного комитета культуры