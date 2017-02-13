Волгоградстат: в области зарегистрирован самый низкий уровень инфляции за последние 25 лет

Волгоградстат уверяет – за 2016 год в Волгоградской области зарегистрирован самый низкий уровень инфляции за последние 25 лет. При общем росте цен на 5,1% продукты питания подорожали на 3,6%, непродовольственные товары – на 6,7%, услуги для населения – на 4,8%.

Откровенно говоря, складывается впечатление, что мы с сотрудниками территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области живем не только в разных городах и регионах, но и в разных странах.

Регулярно «мониторить» все цены рядовому покупателю и получателю услуг, разумеется, не под силу. И тягаться со специалистами в этом непросто. Но стремительное «облегчение» кошельков, на которое сетуют сегодня буквально все знакомые, наводит на мысль – что-то в этих цифрах не так…

Возьмем, например, овощи.

Капуста за 2016 год подешевела у них на 33%, морковь – на 29%, лук – на 23%, свекла – на 19%, фрукты и цитрусовые, картофель, свежие помидоры и огурцы – на 10-16%. В «нашем» же Волгограде цена на те же огурцы зашкаливает у «сетевиков» уже за 200 рублей за килограмм.

Кроме того, по данным Волгоградстата, снизились цены на рис – на 18%, пшено – на 14%, сахар – на 12%, яйца – на 4%. Относительно стабильными были цены на мясо и птицу, хлеб и хлебобулочные изделия, муку пшеничную (цены выросли за год на 0,6-1,8%).

Продукты из молока, правда, подорожали и у нас, и у них. По данным ведомства – сливочное масло – на 22%, сыр, сметана – на 11%, кисломолочные продукты, творог – на 9%. Рыба лососевых пород стала дороже – на 37%, шоколад – на 18%, чай, кофе – на 11%, сельдь – на 10%.

«Из непродовольственных товаров за 2016 год подорожали отдельные товары для детей (детская обувь, учебники, канцелярские товары – на 15-19%). Также выросли цены на сигареты – на 15%, парфюмерию и косметику – на 12%, женскую и мужскую обувь, лекарства, легковые автомобили, газомоторное топливо, бензин – на 5-10%», – сообщили ИНТЕРу в областном комитете информационной политики со ссылкой на Волгоградстат.

Тут, кстати сказать, волгоградцам по сравнению с остальными россиянами, видимо, повезло – «Российская газета» поделилась сегодня, что цены на бензин в среднем по стране выросли на 12-13%. А volgograd.bezformata.ru в конце прошлого, 2016 года со ссылкой на Росстат сообщал – по сравнению с 2015 годом стоимость топлива, в среднем, возросла на 32% по всем позициям. Больше всего подорожал «дизель» (на 32.49%), меньше всего – газ (на 12,45%). Бензин, соответственно, где-то между…

Снизились по данным Волгоградстата, цены на сотовые телефоны – на 6%, холодильники, телевизоры – на 2-3%.

На рынке услуг за год заметно подорожали: сотовая связь, медицинские услуги – на 11%.

В меньшей степени выросли цены на регулируемые виды услуг: проезд в городском автобусе (с 1 января 2017 года – 20 рублей вместо 15), маршрутном такси, поездах дальнего следования, пригородном поезде, коммунальные услуги – на 3-6%.

Правда, по другим официальным данным коммуналка подорожала таки в 2016 году на 6,6%.

А вот еще сведения, которые не могут не радовать: снизились за 2016 году процентные ставки за пользование потребительским кредитом – на 14%, стоимость услуг в сфере зарубежного туризма – на 12%, курсов обучения вождению легкового автомобиля – на 9%!

Жаль, что в информации не указаны контактные данные этих замечательных банков и турфирм…

Фото с сайта администрации Волгоградской области