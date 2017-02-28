РСА: в Интернете появились нелегальные мошеннические сайты по продаже е-ОСАГО

Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области – вот три региона-лидера, где число проданных электронных полисов ОСАГО. На 21 февраля в Краснодарском крае число обладателей е-ОСАГО составило 36 366 человек, в Волгоградской области – 16 681, в Ростовской – 16 657.

Всего с начала года страховщики, по данным РСА, заключили 355 тысяч договоров е-ОСАГО – больше, чем в целом за 2016 год. Однако не все так просто. Как уже рассказывал ИНТЕР, специалисту регионального УФАС потребовался целый рабочий день, чтобы провести «контрольную закупку» электронной автостраховки. Что уж говорить об обычных автолюбителях.

На что нужно обратить внимание, когда пытаешься заключить договор ОСАГО по Интернету, смотрите здесь.

Между тем, если прежде страховщики кивали на мошенников-автоюристов, которые мешают их успешной деятельности, и советовали, как от них защититься, теперь РСА сообщает уже о фактах мошенничества в электронном ОСАГО.

«Мы выявляем и блокируем нелегальные мошеннические сайты по продаже электронных полисов ОСАГО и призываем автовладельцев внимательно и ответственно подходить к вопросу заключения е-ОСАГО в Интернете», – цитируют на сайте РСА президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

Игорь Юргенс напоминает – список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно.

Фото с сайта УФАС по Волгоградской области