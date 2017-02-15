С 1 марта в Волгограде электронная транспортная карта начинает работать как проездной
С 1 марта электронная транспортная карта начинает работу в новом формате. Помимо привычной оплаты за проезд с 10-процентной скидкой теперь пассажиры получают возможность использовать ее в качестве проездного билета на месяц.
Оформить карту «Волна» в качестве общегражданского проездного билета на любой вид муниципального транспорта горожане могут с 20 числа месяца, предшествующего действию проездного билета, по 5 число месяца, на который приобретается проездной билет.
Сегодня воспользоваться картой «Волна» горожане могут на всех опорных и вспомогательных маршрутах муниципального транспорта: в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Тарифы на проездные билеты для граждан останутся прежними:
Автобус – 900 рублей,
Трамвай или троллейбус – 950 рублей,
Трамвай + скоростной трамвай – 1100 рублей,
Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай – 1350 рублей.
Приобрести Транспортную карту, а также записать на нее тариф проездного билета можно в киосках «Союзпечать», отделениях Почты России, точках «Метроэлектротранса». Пополнить счет можно и в 15-ти отделениях Сбербанка. С полным списком точек продаж и пополнения можно ознакомиться на сайте www.vlg-tk.ru
– В апреле картой «Волна» волгоградцы смогут расплачиваться еще на 10 вспомогательных маршрутах – замена микроавтобусов комфортным и безопасным транспортом средней вместимости повысит качество услуг и позволить горожанам экономить. – считают в пресс-службе мэрии.
Фото с сайта мэрии
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