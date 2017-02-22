Ворошиловскому рынку предложили новое место жительства

Судьба Ворошиловского рынка, похоже, уже решена. По крайней мере, такое впечатление сложилось у журналиста ИНТЕРа, который присутствовал на встрече предпринимателей, торгующих на этом рынке, с руководством пока еще вещевого рынка «Альтаир», расположенного по соседству.

В прошлом номере ИНТЕР рассказывал, что и продавцы, и покупатели Ворошиловского рынка переживают по поводу его закрытия. Официальных объяснений на сайте мэрии нет, но в близкой к властным кругам прессе сообщалось, что рынок намерены реконструировать. На время проведения этих работ торгующих примет под свое крыло «Альтаир». А после они вернутся на обновленные рабочие места.

На встрече с руководством «Альтаира» прозвучало другое. Прежде всего, удивил тон, которым разговаривали с предпринимателями. Прозвучало буквально: «Вы нам тут не нужны. Хотите – приходите, хотите – идите в другое место. У нас есть кого пригласить, когда рынок станет универсальным».

Универсальным «Альтаир» делают именно под перевод сюда торговцев мясом, рыбой, сырами, молочной продукцией, овощами с Ворошиловского рынка. Как прозвучало на встрече, инициатива идет от чиновников. Мелькнула и такая фраза – сюда будет передано (очевидно, по остаточной стоимости) и оборудование (в том числе холодильное), приобретенное для Ворошиловского рынка. Иными словами, похоже, возвращать продавцов на исходные позиции после его реконструкции никто не собирается.

У тех, кто давно занимается реализацией продовольственных товаров, возникла в связи с этим масса вопросов.

Во-первых, трехэтажное здание «Альтаира» не приспособлено для рыночной торговли мясом, птицей и рыбой. И приспособить его под эти цели (если, конечно, соблюдать требования СанПиНа) невозможно. Требования к реализации такой продукции достаточно жесткие, и чтобы не допустить нарушения норм, должны жестко же соблюдаться.

Во-вторых, в здании «Альтаира» нет помещения, где могла бы разместиться лаборатория. Для нее тоже должны быть обеспечены специальные условия. В Ворошиловском рынке это хорошо освещенное помещение с полом из нержавеющей стали, особым температурным режимом и влажностью. Ведь лаборанты работают, в том числе, с опасными препаратами. Это они гарантируют безопасность продукции, которая реализуется на рынке.

В ответ на эти претензии продавцов от руководства «Альтаира» прозвучало – выбора ни у тех, ни у других нет. Ворошиловский рынок все равно закроют – не сегодня, так завтра. Решение о его приватизации принято несколько лет назад. Потому сторонам остается только попытаться прийти к общему знаменателю.

Вне сомнения, собственникам «Альтаира» такая ротация выгодна – универсальный рынок привлечет гораздо больше покупателей, чем те одиночки, что бродят сегодня по этому вещевому рынку. Очевидно, своя выгода есть и у городской власти. Правда, тогда не совсем понятно – зачем в обустройство Ворошиловского рынка – пожалуй, лучшего на сегодняшний день в Волгограде – не жалели средств. Впрочем, средства-то чиновники тратили не собственные – из нашей с вами общей казны…

Предприниматели, работающие на Ворошиловском рынке, говорят, что не намерены сдаваться — сегодня в 11.00 они примут участие в митинге, организованном Сталинградским обкомом КПРФ у Вечного огня на Аллее Героев. И удивляются – что в свое время заставило их проголосовать за депутатов, которых не волнуют интересы жителей города?

Фото ИНТЕРа