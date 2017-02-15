В Волгоградской области фермер расстрелял овец соседа за потраву

В Октябрьском районе полицейские задержали фермера. Мужчина расстрелял овец соседа за потраву. Отара паслась на поле, которое глава крестьянско-фермерского хозяйства засеял озимой пшеницей.

– 13 февраля в полицию обратился один из фермеров Октябрьского района и заявил, что во время выпаса его овец неизвестный причинил им ранения из охотничьего ружья, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Происшествие случилось в период с 14.00 до 16.00 в поле в 1 км от х. Шебалино. Пострадали 14 овец. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы отделения МВД России по Октябрьскому району по горячим следам задержали подозреваемого в расстреле овец. Им оказался 42-летний фермер из соседнего хутора.

Подозреваемый сознался в том, что стрелял из охотничьего ружья по овцам. Но не ради развлечения и не из хулиганских побуждений – отара паслась на поле, которое он засеял минувшей осенью озимой пшеницей.

Сотрудники отделения МВД России по Октябрьскому району возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

О том, что проблема потравы в Октябрьском районе стоит остро, ИНТЕР уже рассказывал. Этот больной для фермеров вопрос обсуждался 24 ноября 2016 года на расширенном заседании комиссии по государственному и муниципальному управлению, развитию сельских территорий и земельных отношений Общественной палаты Волгоградской области.

Но, как выяснил ИНТЕР, не многим лучше обстоят дела и в других районах области.

Вот мнение Сергея Тыщенко, главы Нижнеяблочного поселения Котельниковского района:

– Фермер из-за потрав вместо 20-30 ц/га соберет 2 ц/га. А ему надо и кредиты погасить, налоги заплатить, с пайщиками за аренду земли расплатиться… А владелец скота

отвезет в Москву тысячу откормленных на чужой земле овец – все пойдет в его карман. Он никому ничего не должен – ни людям, на чьей земле пасет скот, ни бюджету. Нет правовой основы, позволяющей взять эту ситуацию под контроль.

И пока вопрос нельзя будет решить в правовом поле, не исключено, что фермеры будут вынуждены защищать свое имущество «подручными» средствами.

Фото ИНТЕРа