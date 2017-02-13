Волгоградцы требуют проверить работу детской поликлиники №31

На сайте гражданских инициатив change.org размещено обращение к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Илья Антипов требует проверить работу детской поликлиники №31.

«Расскажу свою историю, – пишет в обращении волгоградец. – Моя дочь болеет хроническим пиелонефритом. Повышение лейкоцитов в анализе мочи является индикатором к проявлению обострения этого заболевания. 23 января сдали анализ, чтобы пройти контроль. Медсестра Красноперова Татьяна Сергеевна сообщила, что анализ в норме.

Сдавали повторно в течение 4-х дней. 27 января Татьяна Сергеевна сообщила, что показатель завышен и нужно проконсультироваться у педиатра. На приёме, Синдюкова Оксана Викторовна сообщила, что показатели были завышены ещё по результатам 23 января, а на данный момент показатель лейкоцитов равен 500, что является сильным отклонением от нормы.

В связи с этим лечение было назначено с опозданием и пришлось ложиться в больницу!»

И такие случаи, по словам автора обращения, не единичны. Волгоградцу непонятно, почему лечебный процесс не соблюдается и врачи таким халатным образом относятся к своей работе?

«Необходимо провести проверку, чтобы разобраться в причинах таких поступков, и улучшить качество здравоохранения хотя бы в данной поликлинике!», – возмущается отец девочки

К Илье Антипову присоединяются другие родители, чьи дети являются пациентами поликлиники.

«Абсолютно поддерживаю папу малышки, так как мы тоже столкнулись с халатным отношением врачей в данной поликлинике, – сообщает Наталья Калиничева. – В октябре 2016 года мой сын заболел ОРВ, нам на протяжении месяца наш участковый врач и лечащий Синдюкова Оксана Викторовна назначили лечение в виде свечей Виферон, при том факторе, что динамика только ухудшалась, началась диарея. В итоге, нас положили в больницу с правосторонней пневмонией и обострением энтеровирусной кишечной бактерией.

И как выяснилась очень много детей с нашего участка лежали с таким заболеванием. При выяснении почему назначалось такое лечение обнаружилось, что наши анализы были утеряны. И вместо того, чтобы дать объективный ответ, врач Синдюкова Оксана Викторовна просила вызвать охрану».

Впрочем, как выяснилось, не лучше обстоят дела и в других медучреждениях Волгоград.

«Я подписываюсь и прошу проверить и филиалы. Врачи халатные, а анализы всегда в норме, хотя ребенок болеет. Приходится идти к платным врачам», – сетует Инна Голуб.

«У меня у мамы так же положение, только поликлиника №18 Волгограда. Тоже не видели по анализам, что у нее воспаление легких месяц, в итоге мама получила запоздалое лечение и как результата получила осложнение ХОБЛ, теперь инвалидность 2 группы. Легкие работают на 30% и никто теперь не знает как лечить. Она уже 2 года бьется с этими врачами. Они вообще не назначают адекватного лечения… Ощущение такое что они просто ждут, когда человек умрет», – высказывает свое мнение Елена Егорова.

Пока за петицию проголосовали 76 участников. Нужно еще 24 подписи, чтобы петиция была доставлена губернатору области.

Фото со страницы петиции