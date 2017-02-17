В смерти пропавшей в декабре волгоградки Олеси Бондарчук следствие винит ее парня

Задержан мужчина, которого подозревают в смерти пропавшей в декабре волгоградки Олеси Бондарчук. По мнению следствия, это ее 29-летний сожитель, который прежде был судим.

Слухи о том, что 27-летняя Олеся бесследно пропала, поползли в социальных сетях в двадцатых числах декабря 2016 года. Кроме друзей о сироте беспокоиться было некому, возможно, поэтому в первые дни в полицию никто не обратился. Тем более что 31 января Олеся, судя по отчету на сайте, заглядывала в «Одноклассники».

Сомнения отпали, когда 14 февраля неподалеку от села Цаца Светлоярского района местные жители нашли замерзшее тело девушки. Позже выяснилось, что Олеся гостила в этом селе у родителей своего сожителя. Там они провели неделю – с 20 по 27 декабря. После этого она исчезла, больше ее никто не видел.

– По данным, которыми на сегодняшний день располагает следствие, в декабре прошлого года Олеся вместе с подозреваемым гостила у его родителей в селе Цаца Светлоярского района, – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – 27 декабря он решил показать девушке место своего нерегулярного заработка – базу, где периодически помогал ремонтировать машины.

На базе в это время находился сторож, с которым пара решила отметить наступающий Новый год. Все трое выпили. Из-за чего между подозреваемым и Олесей произошла ссора, следствие не распространяется. Известно только, что в порыве внезапного гнева мужчина несколько раз ударил потерпевшую рукой. При этом один раз он попал ей по шее.

Вскоре конфликт был исчерпан, застолье продолжилось. Под утро компания легла спать, а когда проснулись, то девушка была уже мертва. Испугавшись, злоумышленник (к слову, ранее судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы) вывез тело на окраину села, а своим родственникам сказал, что его подруга уехала.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта ее смерть наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.

Когда сожителя Олеси задержали, он отчасти признал свою вину. В настоящее время следственным отделом по Светлоярскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Фото из социальной сети «Одноклассники»