В Комсомольском саду Волгограда пройдет «Широкая Масленица»

26 февраля, в последний день масленичной недели в Комсомольском саду Центрального района Волгограда пройдет «Широкая Масленица». Праздник проводов зимы и встречи весны начнется в 15.00 с традиционных масленичных игр и забав.

Специалисты МУ «Подросток-Центр Центрального района» подготовили для гостей «Бой петухов» и соревнований на кушаках. Также они проведут мастер-классы по созданию древней обереговой куклы и других интересных поделок.

Казачье объединение «Этноклуб» намерено познакомить волгоградцев с масленичными традициями, характерными для казаков. Затем гостей праздника ждет концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга «Родина».

В 17.00 в Комсомольский сад ожидается прибытие традиционного Масленичного поезда, на котором приедет на праздник Государыня Масленица. К поезду смогут присоединиться все желающие, достаточно надеть какой-то забавный атрибут праздника, либо сделать подходящий плакат, очень приветствуются всяческие трещотки и погремушки.

Студия «Добрый Дом Праздников» подготовила задорную театрализованную программу по мотивам мультипликационного фильма «Иван Царевич и серый волк», герои которого помогут проститься с Матушкой-Зимой и встретить Весну-Масленицу.

– Всех гостей праздника ждет насыщенная программа – народные гулянья со скоморохами, ряжеными, веселыми выступлениями, задорными конкурсами и состязаниями, а также дегустация вкуснейшей продукции от волгоградских производителей, – рассказали ИНТЕРу в студии «Добрый Дом Праздников». – Ну, и самое главное – всеобщее угощение блинами и вкусный горячий чай, а в завершение – яркое и красочное прощание с Масленицей.

Фото с сайта мэрии Волгограда