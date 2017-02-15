Прикованный к постели 19-летний Дмитрий Володин живет надеждой на людскую помощь

Безнадега

…Сквозь шторы на окне в комнату робко проникал едва наметившийся рассвет. Начинался новый день. Дима лежал на громоздкой железной кровати с нелепыми выпирающими то там, то здесь металлическими частями и тоскливо смотрел на стену напротив. Наступающий день его не радовал – все дни давно слились в удручающее однообразие.

Он неодобрительно окинул взглядом свое почти полностью обнаженное тело – источник его страданий. Сейчас оно лежало, безвольно вытянувшись. Но по несколько раз в сутки его жестоко скручивает судорога такой силы, что самостоятельно распрямиться Диме просто не под силу. Судороги возникали от малейшего прикосновения к телу одежды или покрывала, вызывая нестерпимую боль. Именно поэтому он лежит практически полностью раздетым.

От его ног, подхваченных за щиколотки специальными кольцами, тянутся вверх прочные веревки. Они, в свою очередь, прикреплены к механизму, через который направляются почти к изголовью кровати и там снова свисают вниз петлеобразными концами. Это приспособление помогает Диме заниматься, заставлять свои недвижимые ноги работать, возвращать в них жизнь. Но задача эта кажется ему порой непосильной, а иногда даже безнадежной.

Особенно остро безнадега охватывает его в минуты оглушительного одиночества, когда часами о нем никто не вспоминает, никто не заглядывает в его комнатку, ставшую для него по воле слепого случая местом заточения. И даже тарелку супа нужно выпрашивать, звоня по телефону в соседнюю комнату.

Открытое окно

Но такой жизнь была не всегда. Совсем недавно Дима занимался спортом, ходил на работу, встречался с

девушками… Все оборвалось неожиданно, и самым нелепым образом – Дима выпал из окна лоджии четвертого этажа своей квартиры. 6 апреля 2016 года разделило его жизнь на до и после.

Трагедия произошла в результате стечения целого ряда обстоятельств, но отметим, среди них нет попытки суицида. Врачи констатировали сильнейший компрессионный удар позвоночника, перелом четырех позвонков, паралич нижних конечностей, множественные переломы рук, ушиб спинного мозга. Однако главным из всего этого было одно – целостность нервного столба позвоночника у Димы была не нарушена. А значит, у него есть шанс полностью восстановить прежнюю подвижность.

Для этого требовалась длительная реабилитация, терпение Димы, его непоколебимая воля к победе и поддержка близких. Но если терпение и волю он, превозмогая боль, готов был проявлять, то поддержку близких организовать никак не мог.

Так получилось, что спустя два месяца госпитализации встал вопрос, куда его везти – домой или в социальное учреждение. Нет, он не сирота, но вопрос все-таки встал. Родных еле уговорили забрать его домой. Это было первым ударом для Димы, но, увы, не последним.

«Почему ж ты не разбился…»

ИНТЕР об этой трагедии узнал от друзей Димы. В газету они обратились, не зная, как можно повлиять на ситуацию. Выздоровление Димы, не вызывавшее сомнений вначале, стало приобретать все более эфемерные черты. «Дима чувствует свою ненужность, — рассказывают они. — Просто так ведь ничего не преподносится на блюдечке. Нужно ходить по инстанциям, выбивать инвалидную коляску, льготы, внимание врачей, путевки в реабилитационные санатории. Ему, как воздух, нужен массажист, но найти его, как выясняется, некому».

От друзей же мы узнали, что нашелся человек, который готов ухаживать за Димой и делить с ним все горести. Это Кристина, 19-летняя девушка, которая по своему опыту, несмотря на свою юность, хорошо знает, что такое боль.

Как только до нее дошла информация о случившемся, она стала ежедневно приезжать к Диме, полностью взяв на себя всю заботу о нем. Однако семья Димы, по его словам и самой Кристины, отнесшаяся сначала положительно к ее визитам, спустя два месяца стала категорически против ее посещений.

Чувствовать себя обузой, беспомощным телом, которому все чаще кричат из соседней комнаты «почему ж ты не разбился» — такого врагу не пожелаешь. Но молодость Димы и жажда выздоровления помогает ему искать пути.

Еще в той, здоровой жизни, Дима был знаком с молодым и очень талантливым массажистом, который творил настоящие чудеса, поднимая на ноги, казалось бы, безнадежных больных. В настоящее время он успешно практикует в городе Сочи. Узнав о беде Димы, он вышел на него и предложил свою профессиональную помощь.

ИНТЕР связался с ним и выяснил, что реабилитация потребует немало времени – минимум полгода, и, конечно, средств – 250 тысяч рублей для начала. Да, сумма не запредельная, но учитывая бедственное материальное положение Димы, взять ее совершенно негде.

Нужно уточнить, что Дима имеет статус инвалида I группы, получает пенсию, которую по доверенности до последнего момента получала его мама. Не находя поддержки со стороны родных в его стремлении попасть на лечение в Сочи, он решил откладывать свою пенсию или хотя бы часть ее. В связи с этим Дима аннулировал доверенность, чем вызвал очередной резкий негатив в свой адрес.

Но, даже откладывая по 3-4 тыс. рублей в месяц, собрать нужную сумму удастся не раньше, чем через несколько лет. В отчаянии он обратился к неравнодушным людям в соцсетях, а друзья – в ИНТЕР.

Журналисты, в свою очередь, обратились в Аппарат уполномоченного по правам человека Волгоградской области, чтобы защитить Диму от жесткого отношения родных и помочь Кристине оформить патронаж за ним. Уполномоченный, в свою очередь, официально обратился в службу социальной защиты населения Дзержинского района, на территории которого проживает Дима. Там пообещали помочь. ИНТЕР будет следить за развитием событий.

Жить надеждой

Судьба распорядилась так, что сегодня этот молодой, сильный парень лежит в пустой комнате – один,

кажется, на всем белом свете. Эта беда перевернула его мир, заставила по-другому смотреть на привычные вещи. Он изо всех сил старается не поддаваться отчаянию и жить надеждой на то, что, благодаря горячим сердцам волгоградцев, умеющим сопереживать и соболезновать чужой боли, в его жизни наступит день, когда он сможет начать свой путь к выздоровлению.

Все, кто готов хоть чем-то помочь Диме, могут это сделать, перечислив деньги на номер карты 4276 8110 5410 2081, открытой на имя его доверенного лица Ольги Александровны Володиной. Помочь Диме можно также и через редакцию газеты ИНТЕР. Звоните 8(8442)97-23-97 или 8-917-833-95-39.

Оксана Яблочкина