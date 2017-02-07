Волгоградцев приглашают в «Кукольную страну»

В четверг, 9 февраля волгоградцев и гостей города приглашают в «Кукольную страну». В этот день в Волгоградском областном краеведческом музее открывается выставка, посвященная 80-летию областного театра кукол.

– Толчком к созданию в нашем городе кукольной студии при Доме народного творчества послужили гастроли московского театра под управлением Сергея Образцова, – рассказали ИНТЕРу в областном комитете культуры. – Ее занятия проходили в клубе лесозавода имени Куйбышева.

И хотя своего здания у студии не было, зрители сразу полюбили этот театр.

В апреле 1937 года из самодеятельного кукольный театр стал профессиональным. И был передан в ведение Сталинградского театра юных зрителей. Но по мере накопления актерами опыта, мастерства и популярности появилась необходимость отделения его от ТЮЗа. И в марте 1940 года Театр кукол стал самостоятельным.

Прошло много лет, но Театр кукол был и остается любимым театром, в котором работают замечательные люди, преданные своей профессии, творчеству, родному городу. Театр участвует во многих фестивалях, проектах, благотворительных акциях, постоянно радует зрителей новыми спектаклями.

На выставке «Кукольная страна» будет представлен персональный материал А. А. Хмелева, Л. И. Люй-Чан, А. А. Арнольдова, Н. В. Шубина, А. А. Николаенко. Здесь будет выставлено множество самых разных кукол – тростевых, марионеток, деревянных.

Краеведческий музей и Театра кукол предлагают взрослым очутиться в своем детстве, а детям – насладиться творчеством художников-кукольников!

Выставка «Кукольная страна» откроется 9 февраля в 15.00 и будет работать в Волгоградском областном краеведческом музее по адресу: пр. им. В. И. Ленина, 7.

Фото с сайта областного комитета культуры