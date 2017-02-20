20.02.2017   Правовое поле   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Кировском районе Волгограда пройдет прием заместителя прокурора области

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Заместитель прокурора области Светлана Чиженькова 27 февраля проведет личный прием граждан в Кировском районе Волгограда.

Прием пройдет с 14.00 до 16.00 в прокуратуре Кировского района по адресу: Волгоград, ул. 64 Армии, 83.

– Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов, – сообщает старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области

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