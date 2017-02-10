В Серафимовичском районе состоится личный прием граждан

17 февраля в 10.00 минут руководитель Серафимовичского межрайонного следственного отдела регионального Следственного управления СКР проведет прием граждан. В приеме примет участие глава Зимняцкого сельского поселения.

– Желающие могут обратиться к руководству следственного отдела по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей, – уточняется на сайте СУ СКР по Волгоградской области. – При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

Прием граждан состоится в здании администрации поселения по адресу: Серафимовичский район, х. Зимняцкий, ул. Грейдерная, 47.

Записаться на прием можно по телефону: 8(844-64) 4-47-13.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области