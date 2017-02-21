В Волгограде местный житель предстал перед судом за преступления 4-летней давности

В Волгограде 27-летний местный житель предстал перед судом за ряд преступлений, которые он совершил четыре года назад. Его обвиняют в грабеже и насилии.

– По данным следствия, поздним вечером 19 марта 2013 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии, – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – Неподалеку от поселка Забазный Тракторозаводского района он увидел недалеко от остановки общественного транспорта «Универсам» 22-летнюю летнюю девушку. Она в это время пешком направлялась в сторону поселка. Мужчина проследовал за ней.

Как только они оказались в безлюдном и плохо освещенном месте, обвиняемый схватил молодую женщину, закрыв ладонью ей рот, и силой затащил к зданию котельной. Изнасиловав потерпевшую, злоумышленник скрылся с места преступления, забрав у жертвы мобильный телефон.

Долгое время насильник оставался безнаказанным. И только благодаря профессионализму следователей и возможностям современных экспертных исследований его удалось изобличить.

– В ходе проведенного сразу же после случившегося осмотра места происшествия следователям удалось обнаружить и изъять биологические следы преступника, – уточнила Наталия Куницкая. – В последствии по ним был выделен генотип нападавшего, а его проверка по специализированным базам данных ДНК лиц, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, позволила установить личность злоумышленника.

Под подозрение попал 27-летний житель Тракорозаводского района, который прежде уже имел не одну судимость за грабеж, кражи и легализацию имущества, добытого преступным путём.

Обвиняемого задержали по месту жительства в декабре 2016 года.

– В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Тракторозаводского района, направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщила Наталия Куницкая.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал. Обвинение ему предъявлено по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия), ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Расследование проводилось Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области