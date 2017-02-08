В Волгоградской области предпринимателей приглашают на ярмарки
В феврале и марте в Волжском, Камышине и Михайловке будет выставлена продукция компаний, занимающихся народно-художественными промыслами, ремесленной деятельностью, сельским хозяйством, а также развивающих экологический и внутриобластной туризм. Предпринимателей приглашают на ярмарки.
– Участие в выставке-ярмарке бесплатное – сообщили ИНТЕРу в Волгоградской ТПП. – О времени и местах проведения остальных выставок будет сообщено дополнительно.
Для участия в выставках-ярмарках необходимо заполнить заявку и направить на электронную почту: oves_vcci@mail.ru или iternation@volgogradcci.ru.
Фото с сайта Волгоградской ТПП
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