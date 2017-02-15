15.02.2017   Городская среда, Детское время, Культура, Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградцы могут поклониться иконе трех святителей и мощам Матроны Московской

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Православные волгоградцы могут поклониться иконе трех святителей и мощам Матроны Московской. Святыни доставлены в Казанский собор и будут доступны для поклонения верующих ежедневно с 7.00 до 19.00.

– Икона святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста с частицами мощей, а также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибыли в Волгоград по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, – сообщили ИНТЕРу в Волгоградской Епархии Русской православной церкви.

Икона и частицы мощей трех святителей, а также святой Матроны Московской пробудут в главном соборе города до 4 марта, а затем будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии.

Напомним, память вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста праздновалась в прошедшее воскресенье, 12 февраля.

Фото с сайта Волгоградской Епархии

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