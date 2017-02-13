В Волгограде охранники гипермаркета подсматривали за покупателями в примерочных

Тракторозаводский районный суд Волгограда определит дальнейшую судьбу троих сотрудников гипермаркета, которые подсматривали за покупателями в примерочных. Как сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина, санкция ч. 2 ст. 137 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

– По данным следствия, обвиняемые установили в подсобных помещениях гипермаркета скрытые видеокамеры, замаскированные под датчики пожарной безопасности и движения, – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – Помещения были предназначены для переодевания персонала, а также использовались в качестве примерочной кабины торгового зала.

Охранники незаконно производили запись тех, кто пользовался данными помещениями. Видеофайлы они хранили на жёстком диске, установленном в своем служебном кабинете обвиняемых.

– В ходе расследования выяснилось, что как минимум 17 человек попали в кадр в процессе примерки одежды и переодевания, – уточнила Наталия Куницкая.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Тракторозаводского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Троим обвиняемым инкриминируется незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области