В Волгоградской области подорожало новое жилье и подешевела «вторичка»

По данным выборочного обследования рынка многоквартирного жилья, проводимого в городах Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске, в 2016 году квартиры в новых домах подорожали в среднем на 1,2%. Цены на вторичное жилье, напротив, снизились за год на 2,6%.

Причем, на вторичном рынке жилья снижение цен отмечено на все типы квартир: низкого качества – на 3,6%, улучшенного – на 3,5%, среднего качества – на 2,0%.

Средняя цена продажи 1 кв. метра общей площади квартир на конец 2016 года в Волгоградской области на первичном рынке составила 39,9 тысяч рублей. На вторичном – 39,1 тысяч рублей.

Среди крупных регионов ЮФО в Волгоградской области зафиксированы одни из самых низких цен на жилье.

В Астраханской области 1 кв. метр жилья на первичном рынке стоит 41 451 рублей, на вторичном – 42 798 рублей. В Ростовской области – 46 278 рублей и 53 797 рублей. В Краснодарском крае – 42 732 и 56 698 рублей. В Ставропольском крае – 33 315 и 36 219 рублей. В Республике Крым – 45 899 и 52 385 рублей.

Проблема в том, что нередко волгоградские строительные компании, благополучно начинающие строительство, становятся банкротами. Еще одна проблема нашего региона – самовольное строительство. Поэтому вопрос: как приобрести жилье и не разориться – по-прежнему остается актуальным.