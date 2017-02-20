В Волгограде «Миргород» покажет благотворительный спектакль в поддержку подростков-«колонистов»
Театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» покажет в Волгограде благотворительный спектакль в поддержку подростков-«колонистов», попавших в трудную жизненную ситуацию – в места лишения свободы.
«Говорят от суммы и от тюрьмы не зарекайся. А ещё говорят, чужих детей не бывает.
И это важно помнить. Ведь очень часто в подростковую колонию попадают дети, споткнувшиеся в начале своего пути, а не злостные преступники. И, делая шаг им на встречу, можно зародить в них надежду, подарить Любовь и посеять зерно Веры», – говорится на страничке театра в социальной сети «ВКонтакте».
«Твоя благотворительность – шанс этим детям начать новую, здоровую жизнь, – считают в театре. – Ведь эти подростки – тоже будущее России. Каким оно будет завтра, зависит и от нас с вами сегодня. Мы хотим одним подросткам через других показать, что всегда можно начать новую страницу и жить другой жизнью».
Благотворительный спектакль «Пасха Михаила Тверского» покажут 7 апреля в 17.00 в ДК Ворошиловского района (ул. КИМ, 5). Заказ билетов: 8-904-411-11-14 (Ксения) и 8-903-315-17-13 (Анна).
Принимаются благотворительные взносы на расчетный счет фонда «Миргород».
Фото со странички театра духовно-нравственного сюжета «Миргород» в социальной сети «ВКонтакте»
Похожие записи:
- В Волгоградской области будет проведен опрос: «летнему» или «зимнему» времени отдается предпочтение
- Размышление волгоградца об экономии на пенсионерах
- Министр строительства и ЖКХ вручил ключи от квартир ветеранам войны
- В Волгоградской области подростки смогут подзаработать во время летних каникул
- Волгоградка получила 3 года колонии за то, что сажала сына на цепь
Добавить комментарий