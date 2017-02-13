В волгоградском антикафе «Посиделки» «половинкам» подарят «Джаз для влюбленных»

Завтра, 14 февраля, в антикафе «Посиделки» вашим вторым «половинкам» подарят «Джаз для влюбленных». И даже если вы пока одиноки – вам не дадут тосковать.

– Посетителей антикафе ожидает самый романтичный концерт года, – рассказали ИНТЕРу в МУК «Волгоградконцерт». – Всех ждут любимые артисты, известные песни и только отличное настроение. Полностью погрузиться в праздничную атмосферу помогут приятные подарки, веселые конкурсы и сюрпризы для всех гостей.

Весь вечер, начиная с 19.00, в антикафе «Посиделки» будут выступать муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова и его обворожительная солистка Александра Соловьева.

Антикафе «Посиделки» расположено по адресу: ул. Коммунистическая, 16, на углу Привокзальной площади. Билеты в кассах города и по телефонам: 50-50-09, 51-53-10.

Фото с сайта МУК «Волгоградконцерт»